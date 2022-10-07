民眾黨「最美發言人」爆紅！仙氣顏值引熱議：正又高材生
2022年大選日已至倒數階段，民眾黨推出的新竹市長參選人高虹安，因在短時間內歷經論文抄襲、戰學歷，以及拿資策會經費出國念書等風波躍上版面，屢遭綠營攻擊。4日時，高競辦發言人徐千晴出面回擊，但眾網友卻歪了樓，紛紛稱讚其口條及高顏值「真的很漂亮！」
徐千晴於2022年開始，擔任高虹安競選辦公室的發言人，近日，針對多項選戰熱門議題進行反擊，民眾除了關注議題內容外，也有不少人被其亮麗的外表及聲音吸引，PTT上更多出好幾則關於徐千晴的文章。
鄉民們留言大讚「真的還滿漂亮的，覺得比學姐還要美」、「本人很正」、「正又高材生，完美」、「欸！還真的蠻漂亮的」，還意外引起了眾人心中政治界女神的爭論「學姊比較正」、「有我學姊正嗎？」、「我只喜歡紫渝」、「目前看到有贏的大概剩紫瑜里長」。
經查，徐千晴生於屏東縣，從中國文化大學法律學系財經法律組畢業後，到上海復旦大學國際法學碩士班進修，曾投入演藝圈，多在中國從事廣告、偶像劇和電影等演藝工作。後踏入政壇，曾任國民黨新北市議員葉元之助理、民眾黨立法院黨團法案助理和民眾黨發言人，目前則出任高虹安競選辦公室發言人。（編輯：李惠婷）