Gogoro「騎到飽方案」退場時間點曝！網驚：油車又將流行
Gogoro Network昨（7）日向用戶發出資費異動資訊公告，宣布2023年起將不再提供「騎到飽資費方案」給新購車用戶，消息曝光隨即震撼各界，更有網友認為「油車可能又將流行一段時間」。
為提升電池交換服務品質與體驗，Gogoro Network宣布，自明（2023）年1月1日起，將不再提供「騎到飽資費方案」（含電信、購車優惠）給予新購車用戶，屆時新車主剩自由省系列方案，及預選里程等方案可選擇，而公告內也特別強調「目前所有用戶包括騎到飽方案車主，在沒有主動變更資費的情況下，價格、計費方式及相關權益皆不受影響」。
Gogoro Network公告也提醒，目前仍非騎到飽用戶，若有相關需求，也務必在2022年12月31日（含）前，使用官方APP或網站功能完成變更申請。
不少用戶也紛紛感嘆「我現在的方案是899吃到飽（3年）剛好趕在最後一波，到時候如果吃到飽取消，我的信仰也會撐不下去」、「說穿了就是電池壽命品質壓力下的現實狀況」、「目前來說油車在各方面評估後，還是比較經濟實惠」、「感覺油車又要流行一段時間了」、「油車自由多了，騎多少加多少油，CP值還是贏太多」。（編輯：潘毅）