12星座一週運勢揭曉！金牛運勢強　雙子恐陷高報酬陷阱

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本週注意交通方面的問題，不管你是不是自己開車，總之本週上下班、週末出遊，或是日常搭乘交通工具都需要特別注意安全。最近不要有僥倖心態，作任何事情都要展現認真態度，如果存在打馬虎眼的心理，或許能應付一下眼前狀況，但對於你整體能力與專業提升其實幫助不大。關於感情，最近桃花機會有一點多，如果遇到真愛就請你把握，不要有騎驢找馬的心理，這樣只會讓你錯過眼前人。
金牛座
最近的運氣有上升跡象，隨著你的自信能力增加，你的戀愛運、旅行運、合作運和展開新計劃的運氣是非常好的。是一種開始新任務，展開新生活的重要時刻。你從一個固執、低調、保守的人，逐漸轉變成一個豐富、有彈性、而且懂得變化。不再堅持一些守舊的規矩和原則，這種隨時保持學習和進步的態度，讓你變成一個幽默有趣的人。
雙子座
最近想賺錢的企圖心非常強烈，哪裡有可以賺錢獲利的工作，你都躍躍欲試。但小心高報酬、高獲利的工作機會本身就藏著許多風險，這個是你在找工作時必須要特別小心的。本週，隨著天氣降溫，明顯感覺到秋天到了。你也希望藉由秋天造型的穿搭，給自己一種嶄新的外在形象。這樣全新的造型，讓你更添魅力與自信。這對於你經營自己的愛情與感情發展是有加分的作用。
巨蟹座
本週要多注意工作與職場中的各種變化，最近的求職市場變化筆記大，為了謀求更好的收入與更高的職位，你要使出渾身解數，盡力去爭取更好的工作環境。但有時候，無論你多麼努力，公司制度中，關於年齡、關於學歷、關於性別的天花板還是很難突破的。希望你可以在每一次考驗中，展現出自己的最佳狀態。最近的感情運勢是可以期待的。如果遇到喜歡的對象，你可以大方的展現自己，主動出擊向對方告白讓彼此的關係可以更緊密相連。
獅子座
本週你的愛情運、金錢運、偏財運、美容運都非常好。愛漂亮的朋友，最近應該特別想買一些滋潤的面膜、面霜或是保濕的化妝產品，因為你覺得秋冬到了，一定要好好地照顧自己的肌膚，並且保養自己的秀發。不管你現在是什麼年紀的，關於美麗這一件事情永遠會是你最感興趣，也最願意投入的興趣。當自己嶄露自信能量的時候，也是你戀愛運最佳的時候，最近可以吸引到的戀愛桃花應該不只一朵，建議彼此可以從朋友關係開始。在偏財運好的時候，可以買彩券試試手氣，祝福你獲得大獎。
處女座
本週在生活開銷與日常花費方面，需要節儉一點，因為最近會莫名其妙發生漏財的現象，雖然你已經很努力克制自己的消費，但每個月的花費仍然屢創新高。建議你先從節制飲食開始，少吃一些垃圾食物，少吃下午茶、少買一些咖啡奶茶。或許把伙食費降低之後，其他的生活消費也可以慢慢的節約下來。最近的戀愛運能量很強，身邊會出現適合談情說愛的對象，這個人可能結過婚，或是曾經有過婚姻，但你們彼此的默契和聊天的感覺就是非常契合。
天秤座
本週是一個自信心與能量爆棚的時刻，最近不管做什麼事情都感覺到非常有精神、非常願意投入時間，最重要的是，你的各種表現都可以得到身邊朋友的讚美和支持。更加肯定你的各種想法和計畫。當心情好的時候，你就想要展開旅行和出外度假，現在正是秋天季節變化的時候，你想到森林間旅行，或是想去河邊露營，去感受大自然的風聲、蟲鳴、流水聲。這種貼近自然的生活方式，是你覺得和諧且輕鬆的生活方式。
天蠍座
本週你的生活重心還是更多的向自己的內心世界與家庭關係的互動傾斜多一點。你發現經營好自己與父母、與子女、與手足和伴侶之間的關係，其實是非常需要智慧的。而且維持著和諧的家庭關係，這種成就感，不輸在職場中得到的鼓勵。當你身邊的朋友都在為事業成就努力時，你卻早早發現了，美好家庭所帶給你心靈的平穩與幸福。最近你可能會想要養一隻寵物，讓一個可愛的寵物，也許是小貓、小狗、小鳥、魚兒、烏龜來豐富你的日常生活。
射手座
本週要多關係自己的健康問題，尤其是每年要定期洗牙看牙齒的朋友，不要忘了牙齒方面的清潔與檢查，不然最近你可能會有牙齒痛或是牙結石、牙周病的狀況。此外，最近少吃油炸、燒烤與麻辣的食物，你可能會因為身體上火而出現喉嚨痛，口腔發炎的症狀。為了讓自己得到更健康、更自然的生活方式，建議你可以安排秋天的賞楓之旅，或是初秋的溫泉之旅，這也是非常紓壓愉快的行程。最好可以找你的同事結伴而行，這樣可以增加同事之間的情誼與工作默契。
魔羯座
本週想要求職找工作的朋友，你的職場新機會已經出現了，最近可以積極參加面試，或是把你的參展作品，寄給評選單位，你的努力與潛能、才華將在最近被大眾看見。對於想要更上一層樓的朋友，現在就是你展露頭角的最佳時刻。來自職場與工作上的肯定，除了可以增加你的自信之外，更重要的是讓你獲得一份足以溫飽的收入。有了賺錢的機會之後，你做任何事情都會比較有自信和底氣。關於感情發展，你這種認真與不服輸的精神，可以在情人面前留下深刻印象。
水瓶座
本週可以為自己安排一趟旅行，特別是最近經常發生失眠、晚睡和有睡眠障礙的朋友，或許換一個睡眠的環境，出外旅遊一下，幫助你轉換生活節奏，讓你不再緊張。並且調整成一個正常規律的生理時鐘，這樣對你恢復健康是有幫助的。最近想要賺錢的朋友，應該先從累積賺錢、理財的知識著手，而不是直接拿著錢到銀行開戶，或是盲目的聽信投資理財消息，因為沒有做足理財功課，會生投資失誤、資金被套牢的機率是非常高的。
雙魚座
本週要注意情緒方面的波動，任何情緒的大喜大悲，都要小心，因為這可能或多或少會衍生出新的麻煩。開心興奮的時候有所節制，悲傷的時候也能克制自己的傷痛，隨時保持著中庸的態度，這是一種人生獲得謙和的智慧，也是一種健康養生的態度。本週的生活能量都集中在戀愛、感情與婚姻這一個領域，建議你可以多陪伴你的伴侶，兩人攜手同心便可以解決各種生活難題。最近家庭氣氛 容易出現一些爭吵的事端，希望大家都可以有耐心的解決難題。（編輯：李惠婷）
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