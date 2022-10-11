安平古堡擬改名「熱蘭遮堡」！主播喊難念 網：吃飽太閒
台南著名地標安平古堡，經過文化部文資局審議後，將改名為「熱蘭遮堡」。更名的工程浩大，目前規劃先從市府的指示牌、觀光宣傳折頁做起。而安平古堡換名字一事引發網友熱議，主播許貴雅也直呼新名字很難唸，「跟南港展覽館一樣難唸」，讓大家笑翻。
根據《聯合新聞網》報導，文化部決定將安平古堡內兩處國定古蹟，包括「台灣城殘蹟」與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」合併為一處，更名為「熱蘭遮堡」。文資處表示，當初荷蘭人興建該堡稱為「Fort Zeelandia」，後被稱為「熱蘭遮城」，因位在台南安平又被改叫「安平古堡」，如今更名為「熱蘭遮堡」是避免民眾誤會「城」為城市，實際上只是堡壘。
安平古堡換名字引發熱議，有網友在「爆廢公社二館」發文，直呼是「吃飽沒事幹吧！」掀起兩派意見討論，認為改名多此一舉的鄉民紛紛留言說，「改名又怎樣，我下次去還是叫他安平古堡」、「感覺是什麼熱狗堡的名字」、「安平古堡本來就叫熱蘭遮城吧...這歷史課有教過...遮堡的話，我覺得聽起來有點怪」、「為什麼總要做些無意義的事」、「跟中港路被改台灣大道一樣吃飽太閒」。
不過也有支持更名的網友，則表示「就換成本來的名字而已呀」、「像小叮噹要改哆啦a夢，神奇寶貝要改寶可夢，久了就習慣了」、「只是把名字正名而已」、「若是多數本地人要求正名，那其他人也沒什麼好說嘴的」。（編輯：倪浩軒）