橘色惡魔哭著回日本！帶隊老師親曝「落淚原因」：超暖心
雙十國慶大會日前完美落幕，這次特地邀請到有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台表演，而橘色惡魔邊走、邊跳、邊吹奏樂器的精彩演出，也給許多民眾留下深刻印象。中華文化總會秘書長李厚慶，分享橘高校帶隊老師回傳給自己的訊息，透露學生都很依依不捨，還有很多人在返日的班機上哭了，讓網友全都高喊超暖心。
今年雙十國慶，文化總會、慶籌會、日台交流協會及橘高校師生家長們多方通力合作，才成功促成此次橘高校吹奏樂部來台表演的行程，這同時是我國國慶典禮首度邀請外國表演團體，以近百人的大陣仗來台演出。
中華文化總會秘書長李厚慶，昨（11）日也在個人臉書分享橘高校帶隊老師傳來的訊息，內容先是感謝文化總會接受校方的各種要求，接著強調「學生們真的都愛上了台灣，許多人都認真地聊到想來灣上大學、想在台灣教書等等」。
老師表示，「受邀參加國慶日表演，讓孩子們對台灣、甚至與外國之間關係的認知和興趣都有了很大的改變」，期待未來這群孩子們能夠以這次經驗為基礎，持續對台灣與世界有所貢獻。最後也透露許多學生在返日班機上「都哭著說不想走」，大讚這是最美好的六天，非常感謝台灣。
網友們也紛紛在底下留言回覆說，「快哭了，滿滿的愛，真的很謝謝文總和京都橘」、「沒有什麼比這樣的反饋更棒的了」、「眼眶全濕欸」、「看了好感動」。（編輯：倪浩軒）