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聚焦女性用車客群，Kymco 本月推 Many 125、LIKE 125、Nice XL 購車優惠

▲ 聚焦女性用車客群，Kymco 本月推 Many 125、LIKE 125、Nice XL 購車優惠
▲ 聚焦女性用車客群，Kymco 本月推 Many 125、LIKE 125、Nice XL 購車優惠

2GameSome - 有車賞

2022-10-12 16:55:00

全球專業機車品牌KYMCO不僅「最得我心」，更是最得女性車主芳心的機車品牌！根據統計，全台女性機車車主累積達475萬位，其中有高達160萬位的女車主有志一同都選擇KYMCO機車，也就是每三位女性騎士中，就有一位是KYMCO車主！其中深受女性青睞的Many車系，2022年更已經累積出廠達50萬輛。為回饋廣大女性消費者對於KYMCO的支持，本月針對女性車系包含New Many 125、LIKE 125與Nice XL三款女性最愛機種，推出專屬購車優惠，最高現省14,300元，歡迎各位女性朋友相約閨蜜前往賞車，入主光陽就趁現在！

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為女性量身打造 KYMCO 最得女性芳心

考量體型與騎乘需求不同，KYMCO相當早就關注到女性用車市場，除了量身打造適合的車身尺寸與動力規格以外，更以女孩們的美感出發，在外型、設計面展現用心，並強化實用機能，如掛勾、坐墊下置物空間、省力駐車架等，都是KYMCO寵愛女生、展現貼心的關鍵。New Many 125配備全車LED照明系統、雙後避震器、坐墊掛鉤等多種貼心設計，USB充電座也讓女性朋友們不再擁有電量焦慮，隨充隨行。家庭時尚車款LIKE 125擁有全國最長720mm的平坦座墊及KYMCO獨家一秒彈開後座踏板，親子雙載最舒適，搭載GREEN POWER 節能引擎，省荷包又環保，自動彈升坐墊更協助媽咪們在採購後也能優雅出行。輕巧可愛的Nice XL受到各年齡層女性的喜愛，涼感座墊不再擔心大太陽，同級最長320mm前踏板，可容納29吋行李箱，加上21L超大置物箱，物品收納超方便，不僅省油、省力，更為女性騎士們提供了最便利的代步首選！

KYMCO 10 月寵愛女性月開跑！10 月 31 日前購車最高現省 14,300元

為回饋女性朋友多年來的支持，KYMCO此次特別針對New Many 125、LIKE 125與Nice XL三款女性最愛車款推出專屬優惠，活動內容如下：

【KYMCO 10月寵愛女性月】

  1. 活動車款：New Many 125、LIKE 125、Nice XL。
  2. 活動時間：即日起至10月31日 (領牌完成)。
  3. 優惠內容：
  • New Many 125 (七期)：購車金3,000元或最高24期分期0利率，分期獨享一年期「神盾」防護保障 (「神盾」防護保障專案內容：道路救援費用險：每一事故最高50公里/3萬、丟車賠車專案保障)。
  • LIKE 125 (七期)：最高24期分期0利率，分期同享一年期「神盾」防護保障，加碼再送市價6,700元的「時尚車身精品組」(義式後保桿、時尚風鏡、經典條紋安全帽)。
  • Nice XL：購車金8,000元，搭配汰舊換新最高補助14,300元 (購車金8,000元、政府環保署汰舊補助2,000元、貨物稅減徵4,000元、報廢車300元)。
  • 詳細車款介紹及優惠內容請以KYMCO官網為準。

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