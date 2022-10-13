解封首發「泰國旅遊照」熱騰騰出爐！眾一看狂喊羨慕

今（13）日國境正式解封，一大早就有頭香客興沖沖擠爆桃園國際機場，雄獅旅遊解封後泰國首發團一早出發，其中不乏有等了好久才去度蜜月的新婚夫妻閃瞎全場，還有結褵多年的老夫老妻終於又要踏上久違的國外行程，現場氣氛相當歡樂。泰國首發團今日下午也熱騰騰傳回第一手「泰國旅遊照」！包含好久沒吃到的飛機餐等等，導遊領隊感動提到：「兩年多沒帶團！」並依照當地習俗獻花給旅客，歡樂氣氛讓看到的人直說羨慕！
雄獅旅遊今一大早就帶著團客從桃園機場出發至泰國，一行人熱熱鬧鬧氛圍相當歡樂，其中除了各自有趣背景的旅客，還有雄獅旅遊的副總經理Rene、公關Carol也有同團一起出行，持續和媒體分享泰國第一手現況。Carol表示：「現在目前泰國入境人潮多，要入關大約得花30分鐘排隊。」不過她也發現小撇步：「落地簽如果塞200元小費還比正常辦好簽證入境還快速。」此外，Carol還發現現在的泰國當地防疫政策沒有以前嚴謹：「泰國現在法規沒有強制戴口罩，但大多數亞洲人還是戴口罩，歐美觀光客則是不戴。」
好不容易時隔3年終於有團客抵達泰國，Carol透露當地導遊相當感動直說：「2年半沒帶團了！」更按照泰國習俗獻花給首發團旅客，導遊更可愛的向旅客保證：「雖然先前有很多旅客先去了，但很多景點我們（指台灣首發團）絕對是第一團去的。」還拍胸脯保證「自己打了5劑疫苗」，泰國法規也早已不需戴口罩。
對於國境解封的看法，國內一般民眾其實都心癢難耐，不少人大喊：「真的等不及！」從事公關業的25歲吳先生就興奮說：「好想出國！特別想去英國跟美國。無奈現在票價真的有夠貴，連廉價航空現在一點都不廉價了。」期待票價能有降價或大促銷的一天，「到時候絕對衝！」數月前剛從荷蘭留學回台的賴同學則表示：「真的好想再出國，你知道待過國外一陣子就會很想再飛。」無奈前陣子回來還得隔離覺得麻煩，「現在0+7就好很多了，我還想去加拿大。」記者也分享給賴同學看了首發團第一手曝光的旅行照，他看了直喊：「好羨慕！泰國也有在我的口袋名單。」