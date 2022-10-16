俄羅斯入侵烏克蘭踢鐵板　中國填補軍火市場真空

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中國今年3月出售25架殲-10C（J-10C）戰機給巴基斯坦，，成為殲-10系列戰機第一個外銷客戶，殲-10C配備有源相控陣列雷達、國產渦扇-10B渦輪風扇發動機，殲-10C性能雖然無法跟印度空軍Su-30MKI、法國製飆風戰機相抗衡，但是比現役JF-17梟龍戰機(中國稱為FC-1梟龍戰機)、幻象3型戰機、殲-7優異。殲-10潛在客戶還包括北韓、伊朗。
中國也向南歐巴爾幹半島上的塞爾維亞提供中程紅旗22型(HQ-22)防空飛彈系統，該飛彈防衛範圍5至100公里，主要用於應付第三代戰機、武裝直升機、中高空無人機等目標。
阿根廷成為中國武器外銷下一個受關注目標。1982年英阿福克蘭群島戰爭爆發，中國立場親阿根廷，阿根廷外購武器則持續受到英、美等國限制，加上阿根廷國家財政困窘，買不到，也買不起昂貴的西方戰機，在2015年底幻象3型戰機退役後，僅剩經過升級版的A-4攻擊機服役，但A-4服役已超過50年，阿根廷持續在國際軍火市場上尋找便宜的戰機，重振空軍雄風。
阿根廷對於中國製梟龍戰機感興趣，2015年2月，時任阿根廷總統克里斯提娜（Cristina Kirchner）訪問中國，原本談定10億美元採購12至24架梟龍戰機，但疑似面臨中國反對而卡關。阿根廷一度將目標轉往韓國FA-50輕型戰機，但由於F/A-50的彈射椅採用英國產品，交易最終被取消。
俄烏戰爭爆發後，阿根廷又將目標轉往梟龍第三批次(Block3)戰機，該批次包括使用殲-10C的KLJ-7A有源相控陣列雷達，偵測距離170公里，可以同時對6個目標發動攻擊，能發射最大射程150公里的霹靂-15空對空空飛彈，和射程20公里的霹靂-10短程空對空飛彈。若交易成功，將成為梟龍戰機第二個外銷國。