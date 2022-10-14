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T1／獵鷹場均40次三分出手是標配　德古拉減重配合體系

▲臺南台鋼獵鷹洋將德古拉。（圖／T1提供）
▲臺南台鋼獵鷹洋將德古拉。（圖／T1提供）

記者黃建霖/新北報導

2022-10-14 21:06:48

臺南台鋼獵鷹今(14)日在熱身賽以115:86擊敗臺中葳格太陽，球隊投進了15顆三分球，同時禁區得分還高達了46分，可說是內外皆開火。球隊大洋將德古拉這一場狂砍31分17籃板，展現減重後的驚人威力。

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德古拉身高230公分，在禁區的殺傷力相當不錯，不過經過上一季在PLG及T1的賽季後，外界也觀察到他的缺點就是相對粗糙的技術和過慢的移動速度，在對手攻防兩端刻意針對的情況下比較難以調整。

今天在比賽中，德古拉整場跟著獵鷹眾將快速移動，教練團要把他換下去，他還依然想留場上測試自己的體能，顯然在這方面下了不少功夫，來適應球隊的新體系。

賽後受訪時，劉孟竹教練透露這個休賽季洋將都和自己的本土一起被操「折返跑」，也表示自己有和德古拉溝通過、並給他心理建設了，「這個賽季球隊就是要打跑轟，他也願意配合。」

為此，德古拉也做出了努力，他這個夏天努力減重5-7公斤，並透過訓練加強體能，「這是一個很瘋狂的夏天，我做出了很多的努力，想讓自己變得完全不一樣，保持好的體態面對新賽季。」

而成果也反應在首場熱身賽上，他今天上半場就攻下27分，全場則是13投11中得到31分，另有17籃板，維持在籃下宰制力的同時，也積極配合球隊攻防戰術。

「這一季我們的團隊氛圍很好，因為洋將都很配合，一般來說球員過半場把球投掉，洋將都會不高興，但我們隊的外籍球員都能配合，德古拉也能接受。」劉孟竹如此說道。

劉孟竹說，「很多人會有疑慮我們要打快、又要德古拉，但今天你看他跑多賣力，也和他本人溝通過快速的打法。」

獵鷹這一場出手42次三分球，命中了15顆，而他們在上一季場均出手33.9次、命中10.4球，提升幅度很大。劉孟竹直言：「這差不多就是本賽季我們球隊的標配，大概就是場均38-40次出手，經過休賽季的訓練和提醒，我覺的球員已經慢慢適應這個打法，過半場開始大膽出手。」

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