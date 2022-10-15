板橋耶誕城將開城！在地人今年不忍了：誰喊取消就投給誰
一年一度的耶誕城即將在下個月11日開城，活動一路到明年的1月2日，雖然每年都會湧入大量觀光人潮，不過卻也是板橋居民每年的惡夢。近日，就有網友討論「新北人到底有多討厭耶誕城？」結果釣出不少在地人分享痛苦事蹟，甚至有許多人因應剛好今年選舉年，直言「哪個人政見有耶誕城取消就投給誰！」引爆熱議。
一名網友在「Dcard」貼文指出「新北人到底多討厭耶誕城啊？」並且貼出一張網友限時動態截圖，據了解該張截圖已經流傳多年，上頭寫著滿滿對耶誕城的不爽，包括車站附近的Ubike全部封起來，導致本來可以騎車到耶誕城期間都要用走的，直嗆「我不X天不X地！我就是XX妳X的耶誕城！」顯見怒氣超高。
貼文一出，在地網友紛紛回應「每年一次的惡夢，晚上吵到不行，交通打結，附近餐廳全部爆滿，生活品質在開幕剪綵的瞬間歸零」、「說有多討厭嗎？今年參選人誰政見有取消耶誕城我就投誰」、「不是板橋人真的不要說嘴！今年誰有取消耶誕城政見我就投誰啦」、「板橋人+1恨死這個爛活動」、「真的很無聊，根本沒必要，還不如聖誕節放假一天」、「取消板橋耶誕城或改地方辦的，下個月投票絕對投他」。
也有其他縣市網友給予建議表示「其實應該要在觀光資源稀少的縣市辦耶誕城才對，像桃竹彰雲....」、「我認真覺得耶誕城不該辦在市中心＝＝真的太擾民了」、「推取消辦在板橋市中心，真的每年都造成困擾，而且開城時間一年比一年還久」、「如果我是住那的人我應該會比他還氣，要也辦在郊區，辦在市中心不知道是想搞誰」。（編輯：張嘉哲）