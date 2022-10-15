健身網紅驟逝！「自己叫救護車」仍不治 死前一天還在練
日本健身網紅北村克哉曾是「新日本職業摔角」的摔角手，後來退出之後，轉戰YouTuber並投入健身健美大賽，不料12日卻傳出身亡消息，享年36歲，離奇的是，死前一天北村克哉還發出自己在健身的影片，外界揣測可能跟訓練強度有關聯。
根據《東京體育報》報導，北村克哉12日突然感覺身體有異狀，自行呼叫救護車前往醫院，沒想到狀況突然惡化，當日逝世。過去他退出摔角界之後，2019年轉型當YouTuber，開設頻道吸引7萬多粉絲訂閱，最後一支影片是10月9日上架，合體AV女優ちゃんよた（chanyota），分享健身技巧。
至於IG則在10月11日也有發出動態，當時他正舉著超級重量的啞鈴做「上斜臥推」的動作，相關人士也透露原來他1個月後打算要參加健美大賽，但對現在的肌肉線條不滿意，所以才加強訓練，突然離世也讓外界揣測可能與訓練強度、過度訓練有關。
消息曝光後，不少網友湧入他的IG悼念「我不敢相信再也看不到你了....」、「不敢相信我看不到北村了，願你安息」、「北村先生.....我真的很震驚，願您安息」、「真的太年輕了....不敢相信」、「真的不是體態好的人就會沒有事....大家訓練真的不要太過度，量力而為，北村先生願您安息」。（編輯：張嘉哲）