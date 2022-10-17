尼莎狂灌電梯驚變「水簾洞」！網見搭乘者轟：勇氣誰給的
尼莎颱風持續「長胖、增強」，目前仍為台灣北部、東半部帶來強烈雨勢，各地陸續傳出淹水、坍方、強風等災情，陽明山陽金公路甚至遭土石流阻斷交通，而一位民眾則在台北南港的某處電梯處目擊危險狀況，開門處因漏水呈現似「水簾洞」的景象，可民眾卻視若無睹繼續搭乘，影片上傳後引起網友熱議，直呼「這怎麼還敢進去？」。
原PO於臉書社團《路上觀察學院》發布影片，說明自己在台北南港的Citylink停車塔目擊一個可怕現象，裡頭的電梯因大雨侵襲漏水，開門處不斷從上方流淌下低低水珠，模樣形似「水簾洞」，可現場民眾不但不緊張，甚至還有人撐傘跨過「水簾」，繼續搭乘。
這般景象嚇壞網友，傻眼道「這樣還敢搭電梯 我不敢欸 我寧願扛嬰兒車」、「不是欸！這樣我才不敢進去」、「這樣還敢坐？是有多討厭走樓梯.....」、「那個撐傘的不就把雨打進電梯了…」、「電梯漏水就算了，竟然還有人敢搭。 前陣子我們大樓這邊也因為下大雨，頂樓排水不及，造成其中一個電梯也是這樣漏水，大樓管理員馬上就把電梯禁止使用了.......」。
有人點出漏水的電梯可能發生漏電、墜梯或緊急停止運作的狀況，呼籲日後遇到此情形，請改搭其他電梯或走樓梯，「我死也不搭漏水電梯，萬一漏電他們這些人又在怪別人」、「這些人可能不知道電梯的配電箱跟線路都是在電梯正上方」、「而且門口漏水處上方剛好是內外門門扣接點的位置 那個地方是帶電的 只要出問題 安全迴路異常 電梯就不會動了」。（編輯：李惠婷）