台東捕獲「漆黑怪魚」！國外網友全嚇壞　全球僅3地捕獲

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卡氏尖頷烏鯊屬於烏鯊科（Etmopteridae）的小型鯊魚，目前全世界僅日本、夏威夷及臺灣有發現捕獲紀錄。該物種於1986年首次在日本愛知縣330公尺深海捕獲本種，1987年在德島縣捕獲第2尾，於1990年由東京大學的望月賢二及大江文雄教授發表為新屬新種。而台灣則除了在台東外海調查發現卡氏尖頷烏鯊之外，也曾有漁民在東港及南方澳的拖網混獲中有捕獲過。
當時水產試驗所一共捕獲5尾樣本，但其中僅1尾存活，低溫包裝攜回後嘗試以10℃低溫海水飼養，但僅存活1日。卡氏尖頷烏鯊的牙齒與一般鯊魚的利齒完全不同，最明顯的特徵就是牙齒均為針狀牙，活似蛇類毒牙這也是英名viper shark的由來，更特別的是上下顎部分可往前方延伸，搭配尖牙可有效突襲獵物。白天牠們白天主要棲息在300-400公尺深海處，夜間則隨著獵物如小型燈籠魚群移動至水深150公尺處淺海覓食，推測日夜垂直洄游習性之可能。
沒想到5年後，水產試驗所的照片意外在國外推特圈爆紅，更有不少網友驚呼「看起來好像外星生物」、「那個嘴巴真的很有殺傷力的感覺」、「看到照片，腦海裡第一個出現的字眼是異形」、「這根本是猛毒吧」。（編輯：潘毅）