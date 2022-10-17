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台東捕獲「漆黑怪魚」！國外網友全嚇壞　全球僅3地捕獲

▲2017年時水產試驗所曾在台東外海捕獲「漆黑怪魚」。（圖／行政院農業委員會水產試驗所）
▲2017年時水產試驗所曾在台東外海捕獲「漆黑怪魚」。（圖／行政院農業委員會水產試驗所）

編輯中心/綜合報導

2022-10-17 17:08:032022-10-17 17:12:36

日前一張神似電影「猛毒」角色的漆黑怪魚照片曝光後，不斷在國外推特（Twitter）上瘋傳。但其實這張照片是台灣農委會水產試驗所5年前所拍下，這隻怪魚的真實名稱以及詳細身世也隨之曝光。

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農委會水產試驗所2017年12月26日時到臺東海域進行例行性魚類相調查時，意外在東河鄉外海350公尺深處捕獲5尾罕見小型鯊魚，經鑑定後確認為臺東新記錄的卡氏尖頷烏鯊（學名Trigonognathus kabeyai）。

卡氏尖頷烏鯊屬於烏鯊科（Etmopteridae）的小型鯊魚，目前全世界僅日本、夏威夷及臺灣有發現捕獲紀錄。該物種於1986年首次在日本愛知縣330公尺深海捕獲本種，1987年在德島縣捕獲第2尾，於1990年由東京大學的望月賢二及大江文雄教授發表為新屬新種。而台灣則除了在台東外海調查發現卡氏尖頷烏鯊之外，也曾有漁民在東港及南方澳的拖網混獲中有捕獲過。

▲卡氏尖頷烏鯊的口器相當特殊，牙齒均為針狀牙，上下顎部分可往前方延伸。（圖／行政院農業委員會水產試驗所）
▲卡氏尖頷烏鯊的口器相當特殊，牙齒均為針狀牙，上下顎部分可往前方延伸。（圖／行政院農業委員會水產試驗所）
當時水產試驗所一共捕獲5尾樣本，但其中僅1尾存活，低溫包裝攜回後嘗試以10℃低溫海水飼養，但僅存活1日。卡氏尖頷烏鯊的牙齒與一般鯊魚的利齒完全不同，最明顯的特徵就是牙齒均為針狀牙，活似蛇類毒牙這也是英名viper shark的由來，更特別的是上下顎部分可往前方延伸，搭配尖牙可有效突襲獵物。白天牠們白天主要棲息在300-400公尺深海處，夜間則隨著獵物如小型燈籠魚群移動至水深150公尺處淺海覓食，推測日夜垂直洄游習性之可能。

沒想到5年後，水產試驗所的照片意外在國外推特圈爆紅，更有不少網友驚呼「看起來好像外星生物」、「那個嘴巴真的很有殺傷力的感覺」、「看到照片，腦海裡第一個出現的字眼是異形」、「這根本是猛毒吧」。（編輯：潘毅）


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