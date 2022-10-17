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強行過溪！吉普車「水裡翻滾」東西掉光　網譏諷：太療癒

▲吉普車強行過溪，「水裡翻滾、東西掉光」畫面曝，網友譏諷：「太療癒」。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲吉普車強行過溪，「水裡翻滾、東西掉光」畫面曝，網友譏諷：「太療癒」。（圖／臉書社團《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-10-17 17:40:55

溪水無情，即便看起來平靜的水流，底下都可能暗藏看不到的危險，就有民眾在苗栗縣大安溪目擊，一台吉普車準備要強行渡過水流頗急的溪水，不料下秒車子不敵水勢，像孩子跌倒一般在水中滾了一圈，影片上傳至網路，網友見此非但不同情，反而酸言酸語：「出事真的不能要國賠欸」。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》發出三段影片，畫面中能看到有兩輛吉普車正駛進河道，前一輛已經過改裝，拉高車身並搭配大尺寸輪胎，於是用繩子牽引著後方一台以便渡過湍急的溪水，豈料行經一半，後方吉普車不敵強勁水勢，一下被沖地四腳朝天，接著還不停向後翻滾，車內的東西也隨著水勢流走。

▲後方吉普車被水流沖翻，車內物品也通通流走。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
▲後方吉普車被水流沖翻，車內物品也通通流走。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
據悉，該地為苗栗縣境內最大的河流大安溪，因坡度陡峻而水流湍急。原PO對影片中吉普車的行為感到無奈，「叫你們不要玩還偏偏就是要玩，這下翻滾吧！亂丟塑膠桶跟垃圾」。

網友們對此也毫不同情，「這款車的輪胎/車高/車重...根本和前車不能比，是一台入門越野能力的玩具車好嗎......80萬.....放水流了!!」、「這車子的機油或汽油會不會漏出污染大自然啊？」、「莫名的療癒」、「這種出事真的不能國賠欸～我繳稅不是來給這種人的」、「去野營是要享受山林自然，理應要更愛護自然，台灣則是給自然製造更多的負擔」。 （編輯：李惠婷）


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