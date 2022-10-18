清水地熱「煮玉米少1根」！他轟台灣人水準差 網曝真兇
宜蘭清水地熱公園擁有天然溫泉地質景觀，為知名觀光景點，不少遊客喜歡在現場購買雞蛋、玉米或皎白筍等，在滾燙的溫泉裡煮熟後食用，不過就有一名網友控訴，他在池內煮了2根玉米，最後卻只剩一根，懷疑是被偷走，忍不住怒罵「台灣人的水準真差，到處都有小偷！」貼文曝光後立即引起熱議，釣出內行人搖頭曝真相：「這沒顧，會飄走，上次去還幫隔壁把飄走的玉米，趕進他的籃子裡！」
該名網友在臉書「爆怨公社」中貼文，他表示到清水地熱谷遊玩，在熱水池煮了2根玉米，最後卻被偷走一根，現場還沒有人承認，明明竹籠上都有編號，不可能拿錯，讓他氣炸怒轟：「太誇張了，台灣人的水準真差，到處都有小偷！」
貼文曝光後，網友紛紛看傻留言，「那麼燙怎麼偷？應該對郎造啊」、「這種很容易漂走喔」、「真的要偷早整籃拿了好嗎」、「其實…那個會飄，煮過一次都得要看著」、「玉米一定是離家出走了」、「飄去別人家了，而且真要拿也不會只有拿一根玉米的」、「搞不好是你們自己沒顧好飄走了」、「什麼事都先怪別人這種人水準最差」。
也有網友分享自身經驗，「這不是都要顧嗎？我上次去煮，有些人沒在顧，竹簍裡的玉米筍跟玉米都飄出來了」、「有時候煮的時候會飄出去這是真的」、「這沒顧，會飄走，上次去還幫隔壁把飄走的玉米，趕進他的籃子裡」、「玉米跟筊白筍都會飄出去喔！上次我的筊白筍飄出去弄不回來，還是隔壁的好心人幫忙趕回來的」。（編輯：賴禹妡）