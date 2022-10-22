秋蟹季／吃蟹嫌麻煩？達人「拆蟹絕技」曝光：吃乾抹淨
秋天吃螃蟹對人們來說\絕對是一大享受，此時秋蟹肥美，蟹肉常是最甜、蟹黃和蟹膏大爆發的時期，許多老饕除了呼朋引伴到餐廳、海產店享用美食外，也有不少家庭會透過網路直播和直奔港口購買螃蟹，不過買是一回事，料理完後該如何食用更是一門學問，曾擔任國宴主廚的阿慶師提醒，若想要「吃乾抹淨」，把螃蟹的所有美味都吃進肚，除了食用時運用一些小技巧外，其實在烹煮前的前置作業也非常重要。
阿慶師指出，如何吃螃蟹一直是許多人的困擾，不過隨著技術進步，現在許多五金行都買得到所謂「吃蟹器具」，能讓民眾更簡單吃到蟹肉，不過就算如此，建議在家自行料理前，還是需要許多前置作業，首先需將蟹鉗、蟹身等關節，一定要先用刀背等工具敲碎，此動作不僅能讓吃蟹肉時更加方便，清蒸、炒煮時也能更快變熟，醬汁滲透較完全。
阿慶師表示，在沒有專業工具的情況下，善用手邊的小湯匙、刀叉、筷子等去挖蟹肉都是很好的技巧；此外，吃螃蟹最讓人頭疼的就是「蟹腳」，阿慶師提及，一般在餐廳中會先使用剪刀將蟹腳和身體接口處剪開，接著使用小支的桿麵棍將蟹肉慢慢的擠壓出來，若是在家中缺乏類似器具，則可以先用側邊、後側較堅硬的牙齒咬開接口處後，用牙齒或手指向前擠壓，蟹肉就會自己溢出來，不過前提仍是處理前有充分將各部位先用刀具敲開，只要有點耐心，其實吃螃蟹並不會弄得到處都是。
最後阿慶師也提醒，無論是大閘蟹、毛蟹等淡水蟹，又或是萬里蟹、三點蟹、花蟹等海水蟹，買回家處理將蟹殼打開後，其「嘴巴」、「胃」和「鰓」一定要清乾淨，尤其是眼睛和嘴巴中間黑色的胃，處理前一定要挖除，若不慎吃下肚容易造成過敏反應；阿慶師也直言：「基本上只要這幾個地方清乾淨，不用擔心螃蟹吃起來腥味重、口感偏差。」