秋蟹季／不敢生拆活蟹？達人教1招放暈 懶人煮法神好吃
秋天想吃螃蟹，廚房小白該怎麼料理？新方海產資深的廚師表示，新鮮的活體萬里蟹採用「清蒸」最能品嚐食材的鮮味，同時，必須要注意，如果螃蟹死了或是喪失活力，蟹肉中的組胺酸，會分解成有毒的組織氨，而且會隨蟹隻死亡時間而遞增，吃下去很容易導致噁心、腹瀉等中毒症狀，甚至引發過敏，必須要特別注意。
有經驗的廚師處理活跳跳的螃蟹，通常直接用剪刀從蟹肚接縫處輕輕一掰，蟹身就會分成兩半，或是用毛巾墊著蟹殼從邊邊扳開，輕而易舉。但對於廚房新手來說可能會有點棘手，廚房老師傅們建議，如果不敢直接處理活蟹，那就把螃蟹「凍昏」，把活蟹丟進冰塊水內，溫柔的讓螃蟹自然凍昏，至於要「冰鎮」多久，5分鐘、20分鐘、1小時都有可能，有經驗的廚師說，就是壓肚子看螃蟹還有沒有反應，沒有反應就可以處理了。
處理螃蟹的方式就是剝除蟹肚兩側的蟹鰓、蟹眼周圍的口鼻及消化器官，以及蟹肚臍蓋等將其去除乾淨，蟹殼蟹腳如果有沙，也可以用刷子刷洗一番，都弄乾淨後就可以開始蒸螃蟹，大約10分鐘的時間就可以完成。
《NOＷnews今日新聞》針對新方海產董事長黃湧勝所說的挑選方式，選出三隻三點蟹，分別是壓起感覺肉質飽滿的公蟹、母蟹和一隻壓起來較空的母蟹，採用廚房老師傅們最推薦的烹煮方式：「清蒸」，不加任何調味進行試吃。
實際試吃發現，的確壓下去很紮實的螃蟹，吃起來的蟹肉飽滿有咬勁，壓下去有點空的相對蟹肉較少，但少歸少，螃蟹的鮮味沒有差異，都有母蟹的鮮美。另外，公蟹肉質吃起來更加Ｑ彈甜美，廚師們建議先吸上一口，再品嚐蟹肉，可以讓海味充盈味蕾，吃出百分百海味。