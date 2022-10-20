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房東掛掉「屋子變房客的」？天真妹提問遭砲轟　正解曝光

▲最近女網友發起討論，表示如果承租期間「房東過世」，那房客最終會不會成為房屋所有人，引起熱議。（示意圖／翻攝pixabay）
▲最近女網友發起討論，表示如果承租期間「房東過世」，那房客最終會不會成為房屋所有人，引起熱議。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-10-20 08:13:36

日前有網友討論「如果地震房子倒了，房貸是否要繼續償還」的問題，引起熱烈討論，而最近則又有女網友提出疑問「那如果房東過世，是否能繼續租一輩子，而且還能成為房屋所有人？」結果貼文釣出內行人解釋直言「不要再做白日夢」，唯獨只有跟「房東結婚或生個他的小孩」才有機會成為房屋繼承人。

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一名女網友在「Dcard」貼文指出假設房東在租期內往生了，他膝下又無子女跟近親，產權不是就自動交由房客繼承嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「這用想的就知道不可能了吧＝＝」、「大白天的先上班不要做白日夢......」、「我懷疑妳有危險的想法，我要先去報警了」、「你先想如果是這樣，那你房租要交給誰？自己？怎可能會變房客的房子」。

▲網友提醒，若房東要影印留存，記得要寫上「租屋使用」。（示意圖／取自photo AC）
▲網友好奇如果房東過世，其又沒有親友可以繼承的話，房子會算誰的。（示意圖／取自photo AC）
而也有網友哭笑不得的說「除非你跟房東結婚，或者幫對方生小孩才有繼承權利吧＝＝」、「天底下沒這麼好康，再怎麼繼承也輪不到房客，假如都沒有繼承人，最後會被政府收走」、「我個人是覺得有房子可以出租的人，身邊繼承人多的是，怎麼樣也輪不到你房客有資格，乖乖上班吧」、「在怎麼樣都是國家的，去看法條就知道了」。

而事實上，根據民法第1185條，第一千一百七十八條所定之期限屆滿，無繼承人承認繼承時，其遺產於清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫；過去台南市地政局也有宣傳，透露今年有許多逾期未辦繼承登記的不動產，全市計有9,286筆土地、522棟建物，將列冊管理15年，列管期滿仍未辦理繼承者，經地政機關再次通知繼承人後，將移至財政部國有財產署公開標售。也就是說，房東再怎麼沒有親友，最終也不會是由房客繼承房東的屋子。（編輯：張嘉哲）

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▲臺南市政府就曾經在今年宣導「繼承登記權益」相關事宜。（圖/臺南市政府提供）

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