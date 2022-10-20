控政府購買高端有6億價差　國民黨團籲檢調查清楚

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曾銘宗指出，根據高端公司110年度年報的第一頁致股東報告書中記載，預估銷售疫苗營業收入約為40億9720萬元，與3月8日前衛福部長陳時中答覆費鴻泰所稱40多億元相當，但實際上高端營業收入約36億元。他質疑，高端公司財報經過會計師簽證，陳時中在立法院也說過，高端疫苗購買金額為40多億元，兩者之間的價差跑去哪裡？
曾銘宗說，國民黨團要求陳時中必須出來講清楚、說明白，購買高端幾億元價差，是佣金？還是競選經費？誰拿走了？若講不清楚、說不明白，國民黨團基於為人民看緊荷包，將依法提出告訴。其次，高端保護效益報告，需在10月底公布，屆時如確定保護效益不佳，甚至沒有任何效益，「國民黨團主張必須撤銷EUA，向高端求償，並追究陳時中政治責任、法律責任。」
國民黨團副書記長謝衣鳯進一步表示，陳時中今年3月8日在立院回覆質詢時曾證實，高端疫苗每劑價格是871元到881元，但根據高端公司查核年報顯示，110年度銷售金額為32億7516萬6000元，銷售數量為444萬8318劑，平均每劑單價為736.27元，合計價格相差了6.45億元。
謝衣鳯說，昨天高端公司發聲明指出，新冠疫苗累計銷售36.2億元，賣給中央指揮中心480萬劑，平均每劑單價754元，兩者價差也達6.09億元。謝衣鳯質疑，高端公司110年報是經過會計師查核認證，代表111年度每劑賣中央疫情指揮中心是980.52元。她呼籲，為何每劑價格比110年度還高？高端採購的價差到底流向何方？陳時中必須向國人說清楚。
國民黨立委費鴻泰則說，近期在立法院司法法制委員會中，曾銘宗質詢法務部長蔡清祥，財政委員會許多委員質詢金管會黃天牧主委證實，高端公司發生過9次「異常交易」，也移送給檢調9次，但檢察官毫無偵辦動作，而蔡清祥僅表示會傳達給高檢署「加以督導」，請問蔡清祥，轉達了嗎？高檢署為何不偵辦？
費鴻泰強調，過去針對高端疫苗有這麼多疑慮，國人高度質疑為何遲遲不見監察院進行調查？事實上在去年6月，監察院就已經展開調查，而立案調查監委蘇麗瓊，是監察院長陳菊在北市府擔任社會局長時從宜蘭「挖角」；蘇麗瓊在2019年1月，接任衛福部次長一直到2020年8月就任監察委員才卸任。費鴻泰質疑，1年4個月過去了，是能力不足查不出來？還是不敢查？是不是該跟國人交代？否則就該辭去監委。