巷仔內／伊朗武器現身烏克蘭！俄軍末路、專制者互取暖？

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早前有美國媒體引述不具名官員透露，伊朗正準備向俄羅斯交付第一批短程彈道導彈，包括「征服者110型」（Fateh-110）和佐勒菲卡爾（Zolfaghar）導彈，射程據悉能分別達到300公里和700公里，俄國還有意向伊朗購買大量的「見證者-136」（Shahed-136）、「神風特攻隊」（kamikaze drones）無人機。不過俄羅斯自己的軍事科技並不比伊朗差，為什麼還要從伊朗購買這些武器？
第1點，耗時近8個月的戰爭，很傷俄羅斯的荷包，西方對俄國祭出的許多制裁，也削弱了俄國生產某些武器，如彈道導彈和巡航導彈的能力。俄羅斯不像烏克蘭一樣，能持續從西方國家獲得數十億美元的武器援助，這場衝突本質上已演變成一種消耗戰，要拚誰更能承受長久的人力、物質和經濟負擔，所以找到更便宜、卻仍然有一定作用的武器就相當重要。
伊朗製作的無人機等物件，比較便宜，雖然能乘載的東西較小較少、速度慢、也更容易被擊落，但俄國僅用少少的成本，就能部署大量伊朗無人機，特別這些無人機瞄準的也不是重要軍事設施，而是一般民生地點，烏方就須隨時擔心物流、供應鏈、通訊、倉庫和基礎設施受到攻擊，長此以往，還是會造成烏克蘭防禦上的負擔，以及民眾的生活壓力。
第2，除了研究伊朗製造的軍武便不便宜、性能優不優秀，更重要的是，它們確實有可能改變目前的戰爭型態。隨著俄烏衝突演變成曠日持久的消耗戰，大量無人機的使用，意在消滅關鍵民生目標、打擊士氣、耗盡對手的戰爭資金和防禦型武器，既不需要犧牲好不容易訓練起來的人員，也毋需花費大量資金來製造，還能讓烏克蘭更處於守勢。
二、2者都被西方制裁孤立、都認為是西方的錯
伊朗和俄羅斯稱不上有什麼深厚的交情，但近年針對敘利亞問題有所合作，而且它們的共通點都是被認為越發專制的政體，用美國的話講，2者都是國際社會上的賤民，都面臨經濟和政治上的危機，俄羅斯是烏克蘭遲遲打不下來，伊朗則是阿米尼（Mahsa Amini）之死引發的頭巾之亂、一連串示威遊行。
伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）聲稱，伊朗國內的混亂是因美國和以色列煽動，而沒有反省德黑蘭政權為何會引發民怨、嚴苛的宗教法規是否壓迫基礎人權和女性權益；俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則是沉湎於帝俄和前蘇聯的舊日榮光，尋求重建一個大俄羅斯，並將烏克蘭和其他已於1990年代獨立的前衛星地區重新納入。對獨裁者來說，無論現狀多麼糟糕，都遠比統治被推翻面臨的後果來得好。
有鑑於對西方制裁感到惱火，伊朗和俄羅斯都認為，美國是他們的頭號敵人，對其權力構成威脅，因此若雙方在烏克蘭問題上有什麼交集，應該就是2個四面楚歌的獨裁政權，各取所需的合作。
三、伊朗在打什麼算盤？
伊朗雖然協助俄羅斯，但它也許並不在意俄軍在烏克蘭的成敗、烏克蘭的命運。對於伊朗來說，供應俄國在烏克蘭使用的無人機、導彈，一方面是對國內示威者發出的一記警告，顯示德黑蘭的態度既沒有軟化，也沒有被外部壓力或威脅嚇倒；另一方面也是藉烏克蘭危機，達到其它國際政治上的目的。
自1979年伊朗革命以來，伊朗領導人一直認為，美國策劃推翻德黑蘭政府，並將華府視為伊朗國家利益的最大威脅和障礙。伊朗的擔憂並非空穴來風，美國介入中東事務已久，在許多國家都布有軍隊，伊朗亟欲削弱美國在中東地區的影響力，甚至推翻所謂由美國主導的全球秩序。
俄羅斯能否得益與伊朗的聯盟、進而擊敗烏克蘭是一回事，對伊朗而言，更重要的是藉由俄烏衝突以及軍援俄國，觀察其無人機在戰場上的使用情況，並提升伊朗的國際能見度，以及變相增強其軍武工業在敘利亞等地的影響力，進一步達到削弱美國、以色列和西方大國的主要目標。
四、結論：
俄烏戰爭表面是在某特定區域，但國際政治往往牽一髮而動全身，充滿各方面的算計，會想利用看似無直接相關的事件來牽制對手、製造對自己有利的元素也是常態。
比如伊朗，好像和俄烏戰爭沒有直接關係，但當它的武器出現在烏克蘭，宿敵以色列就跳腳了，並擔心伊朗此舉會威脅到它在敘利亞、戈蘭高地的利益與安危。原本以色列還不太願意針對俄烏問題表態、不想打破與俄國多年來針對敘利亞等事務的合作關係，也拒絕提供烏克蘭防空系統和其他軍事裝備；然而，隨著俄羅斯派出伊朗無人機猛攻基輔，也使以色列在俄羅斯和西方之間尋求的平衡受到破壞。
國際社會沒有永遠的敵人或朋友，就算現在看來，好像是專制者彼此取暖，但就是各取所需，並不是真正的換帖之交，當事方真正想要的，都遠超他們表面或當下的需求，爾虞我詐、各自算盤都打得很精。