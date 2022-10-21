BMW哥國道開92km「沒超速被罰3千」不爽！3萬人朝聖打臉
「咦？我沒超速怎麼也被開罰單啊？」一名BMW車主日前在臉書社團上抱怨，透露自己9月14日行經國道三號時，明明就在速限內但卻被開罰單，讓他相當不滿，不過沒想到原本想發文討拍，卻被網友集體打臉，不到一天時間，竟然超過3萬人按讚，破萬則留言回覆。
一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出「北二高龍潭南下限速110km，我開92km被罰3000元」只見他貼出的罰單，上頭開罰原因寫著「行駛高速公路未依規定行駛車道者─小型車未以規定之最高速度行駛內側車道，速限110公里，行速92公里」不過該車主卻自認「又沒超速為何要罰?」
貼文一出，不到一小時就先吸引1.5萬人按讚，目前累計超過3萬人，不少網友紛紛回應「就是有你這種人，駕照雞腿換的還硬要上路！氣死」、「最低速限OK？你駕照真的有考過嗎？」、「罰得好！多罰一點這種車！」、「內線92真的是給我去外線道不要鬧」、「重考駕照吧你！這麼多人都在打臉你了」。
事實上，過去國道公路警局就曾經也分享過案例，有民眾在僅有兩車道的國道路段「內線開76km」，當時該民眾也是遭到開罰，國道公路警局也提醒「國道攝影師天天都上工，沒事不要龜內線，跟上車流保持安全車距」。
而一般高速公路可分做外側、中線以及內側超車道，就目前現行法規來看，當中除了「最高速限」外，也明文規範了所謂「最低速限」，兩者差異非常大，在國道車流順暢的條件下，外側車道車速不得低於時速「60km／h」，中線車道則不得低於時速「80km／h」，至於內側超車道則必須依照路段，不得低於時速「90km／h」、「100km／h」以及「110km／h」。（編輯：張嘉哲）