爭鮮門口排滿人！他湊近見「超狂優惠」秒搶2盒：也太爽
知名迴轉壽司品牌「爭鮮」因優惠價格及美味商品，擁有許多消費者支持，近日就有一名網友分享，他下班時經過爭鮮，發現門口擠滿了人，湊近一看才發現是打烊前在進行買一送一的活動，立馬抓了2盒壽司餐盒結帳，樂喊：「這樣兩盒只要100塊也太爽了吧！」
該名網友昨（20）日在Dcard中貼文，他以「爭鮮買一送一也太爽」為題，表示下班踏著沉重的腳步回家，突然發現火車站前的爭鮮擠滿人，讓他好奇湊近一看，才知道原來是快打烊了，爭鮮開始進行買一送一的活動，而他也買了2盒8貫的壽司餐盒，結帳才100元，讓他樂喊：「這樣兩盒只要100塊也太爽了吧，乞丐超人覺得快樂！」
貼文一出，網友紛紛留言，「好爽羨慕」、「真香」、「之前在爭鮮隔壁的定食八當店員，爭鮮賣不完的都會拿過來分當宵夜，一起乞丐超人」、「超棒的啊」、「看起來好好吃，買一送一，cp值也太高」、「也太好了吧」、「我之前晚上回家的時候也有看到，那天晚上超開心的」、「太好了，當宵夜也很賺啊啊啊」、「優惠又不浪費食物真的很讚，不過我都沒遇過打折」。
另外，也有人指出，「其實有沒有打折，都是看當天快打烊餐盒剩多少（所以沒有特別固定的時間），如果剩很多，有些店長或是幹部就會通知，要打折或是買一送一，之前上班還有遇到買二送一的，我是之前的員工」。（編輯：賴禹妡）