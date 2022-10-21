尼莎颱風農損達2825萬元！二期水稻被害面積持續擴大
尼莎颱風雖已遠離台灣，但根據農委會統計，截至今（21）日17時止，農業產物及民間設施估計損失已達2825萬元，受損作物主要為二期水稻，被害面積248公頃，損失金額765萬元，另漁產、林產等也有受損。
農委會農糧署、漁業署、林務局彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今日17時止，農業產物及民間設施估計損失計2825萬元，分析縣市受損情形，以宜蘭縣損失1228萬元、苗栗縣損失765萬元、新竹縣損失316萬元、屏東縣損失172萬元、花蓮縣損失128萬元及桃園市損失125萬元較為嚴重。
農委會指出，農產損失金額估計為2576萬元，農作物被害面積685公頃，損害程度29%，換算無收穫面積197公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積248公頃，損害程度30%，換算無收穫面積74公頃，損失金額765萬元，其次為薑、茂谷柑、甘藍及大豆等。
農委會也提到，漁產損失估計金額21萬元，受損漁產主要為加州鱸魚、林產損失金額總計19萬元，主因林下經濟受損所致，另在民間設施損失方面，農田流失及埋沒估計損失金額209萬元，主因宜蘭縣農田埋沒1.6公頃，新北市農田埋沒及流失0.8公頃。
農委會表示，已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，可上農委會公告專區查詢，災情報告資料持續彙整更新中。