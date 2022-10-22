住樓上真方便！超狂嬤「站屋簷買早餐」 網嚇壞：好危險
全台灣遍佈許多早餐店，方便台人可以一早就吃到熱呼呼的早餐，不過近日就有人目睹，就在早餐店的樓上屋簷上，竟站著一位阿嬤正拿著塑膠袋在低頭，貼文曝光後立即掀起熱議，不少人驚呼「好危險」，也有網友直言「應該是在清理排水孔」。
該名網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，只見畫面中一樓為早餐店的店面，而屋頂上竟站著一名白髮蒼蒼的阿嬤正在低頭彎腰，手上還拿著塑膠袋，原PO也笑喊：「樓上樓下就是方便！蛋餅一份、豆漿一份，謝謝。」
貼文曝光後，不少網友冒冷汗留言，「好危險……」、「下次再看到拜託勸阻她一下」、「這阿嬤心臟真強」、「么壽喔」，但也有網友認為，「手拿塑膠袋，這在清排水溝樹葉和髒污」、「應該是在清理排水孔」。
還有人幽默表示，「蜘蛛嬤」、「這通常是地下錢莊來討債時的逃生路線」、「永和豆jump」、「阿嬤年輕的時候特戰退伍」、「喝了豆漿之後，筋骨都變好了」。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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