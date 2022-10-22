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4星座年底迎「人生逆轉」！雙子貴人成群　第1名霉運全掰

▲命理專家塔羅牌老師艾菲爾也點名，有4星座將在2022年所剩時間內迎來「人生逆轉勝」。（圖／翻攝自unsplash）
▲命理專家塔羅牌老師艾菲爾也點名，有4星座將在2022年所剩時間內迎來「人生逆轉勝」。（圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-10-22 17:26:52

2022年轉眼間就來到秋冬交際的10月底，在這個尷尬且關鍵的時期，不少人也擔心自己的事業是否安穩、愛情是否順遂。對此，命理專家塔羅牌老師艾菲爾也點名，有4星座將在2022年所剩時間內迎來「人生逆轉勝」，並詳盡點破關鍵機運。

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倒數時刻！2023前迎來人生「逆轉勝」的星座男女（同時參考太陽丶上升）：

●第四名：獅子座

10月陸續有行星恢復順行，＂土星＂落在獅子的婚姻宮位，讓你有想收起玩心，定下來成家的想法。過去事業為重或玩心大開的你，其實是因為感情上受了太多傷，而想用工作忙碌或是夜夜笙歌來麻痺自己、欺騙自己。

這樣的心情在10月底都將得到緩解！單身的你會遇上令你的心再次跳動、沸騰的對象。說不出原因，你就是深深為他著迷。此時就順從你的心，好好感受在一次戀愛的美好吧。身邊已經有伴的人，動了想婚的念頭，與伴侶也更懂得為彼此著想，開始對未來做規劃，把彼此都畫進未來的人生藍圖。因此只要你們好好溝通計劃，你們在年底前定下彼此的機會特別大！

▲情人節當天有六禁忌要注意，以免影響運勢讓感情破碎。（示意圖／取自photo AC）
▲艾菲爾老師表示，射手座、獅子座在2022年所剩時間內有好桃花降臨，感情穩定者甚至有望步入婚姻。（示意圖／取自photo AC）
●第三名：射手座

愛情金星、溝通水星在年底會進入射手座的命宮，你的愛情桃花終於要迎來完美大結局。單身者桃花多多，特別是已有曖昧對象的人，你們的關係更進一步，他更常找你聊天丶對你噓寒問暖，送飲料送甜點丶接送上下班樣樣來，讓你沉浸在甜蜜呵護裡丶無法自拔，兩人的感情進度條可說是突飛猛進了，趕快找個好時機丶趁機表白吧！

有伴者，兩人溝通更順暢，戀情大回暖，過去的紛爭煙消雲散；特別是未婚男女，此時是你們進行婚談的最佳時機，現在開始著手準備的話，你們有望在農曆年前順利領證丶以夫妻的身份過新年！

●第二名：雙子座

雖然10月底＂火逆＂在你的命宮逆行，但越接近年底，火星恢復順行時，大吉星＂木星＂也將在年底進入你的＂福德宮＂停留大半年，你終於可成功換運了！身邊的每個人都是你的貴人，特別是職場上，領導、同事、甚至客戶都非常照顧你、提點你，有什麼好處都跟你說，也讓你在工作上更加無往不利。

年底前無論你做什麼，都能在貴人的幫助下順利進行，就算遇到眼紅的小人搗亂，你也能靠你優秀的工作能力、還有左右逢源的貴人好運，成功做出好成績，不只打臉小人，還更顯得你表現亮眼突出。

▲搜狐號專欄《生肖星座運勢命理玄學》指出，這「3星座」最討厭被威脅，吃軟不吃硬，尤其這位倔強起來超可怕。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自pixabay）
▲艾菲爾老師點名白羊、雙子將在接下來時間內事業運旺翻，貴人多多。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自pixabay）
●第一名：白羊座

大吉星＂木星＂在年底會進入白羊座，你終於可以告別過去倒霉衰運，重新掌握好運人生了。尤其是工作、事業將有全新轉機，可能有貴人、新機會降臨，也可能是內在的你對事業有了全新看法，開始想嘗試創業、兼職、轉職。而越到年底，你將享有日漸增高的人脈與資源，過去苦心經營的工作也得到成功，開始收穫。

愛情方面，單身的人會為了不再讓自己有遺憾，而勇於追求自己所愛，在年底很容易遇到新桃花。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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