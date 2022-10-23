猛吼「今年沒有柯佳嬿」！楊謹華仍槓龜 台下反應變亮點
第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於昨（22）晚落幕，然而其中死亡之組「戲劇節目女主角獎」備受關注，最後謝盈萱以《四樓的天堂》以一票之差險勝《華燈初上》的楊謹華，不過值得注意的是，這次是楊謹華第五度角逐視后寶座，仍然未能成功拿獎，其得獎名單公佈後，楊謹華在台下的反應也成為網友熱議的焦點，同時替她感到可惜。
回顧楊謹華過去角逐視后的經歷，曾經以《敗犬女王》單無雙、《女王的誕生》唐美寶、《一把青》秦千儀、《鏡子森林》高明獲得金鐘「戲劇節目女主角獎」提名，其中在《一把青》秦千儀師娘的角色當中，在當屆呼聲超級高，結果同劇的吳慷仁奪下男主角獎，然而楊謹華卻惜敗給《必娶女人》柯佳嬿，當時引爆不少話題。
2020年楊謹華再以《鏡子森林》角逐視后時，又對上當年大劇《想見你》一人分飾兩種性格的柯佳嬿，再度扼腕；然而這次楊謹華又以《華燈初上》蘇媽媽一角競爭該獎項，主持人曾寶儀還笑虧楊謹華這身戰袍叫做「今年沒有柯佳嬿啦！」為她加油打氣，沒想到最終謝盈萱以《四樓的天堂》奪下影后，讓五度角逐的楊謹華又落空。
而即便如此，楊謹華仍然相當有風度的鼓掌且給予謝盈萱擁抱，讓PTT網友全喊太可惜「沒了柯佳嬿還有一個謝盈萱.....楊謹華真的好可惜」、「蘇媽媽真的演得非常好啊QQ好可惜喔」、「恭喜謝盈萱！但還是覺得楊謹華太可惜」、「總有一天這個獎屬於楊謹華！繼續支持！」、「楊謹華五度槓龜還是超有風度！恭喜謝盈萱」、「楊謹華真的很有風度！總有一天她一定可以登頂的！」（編輯：張嘉哲）