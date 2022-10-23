中壢「有之和牛」加價99元　和牛兩吃無限放題

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築間餐飲集團公關吳致萱表示，為歡慶中壢店質量升級，特別推出凡消費者點火烤兩吃，只要打卡或五星評論，即可免費獲贈一份隱藏版「骨付牛小排」；當日壽星，消費出示身分證或健保卡，再加碼享88折優惠（服務費一成另計），同桌最高折抵6位，現省超過仟元！
吳致萱表示，主打鴛鴦鍋的「有之和牛鍋物放題」，從中午11點營業到凌晨4點，連續17小時營業，想吃就走，吃鍋、燒肉，隨時相聚。價位從538-1,880元（服務費一成另加），12種靈魂湯底，除了招牌的昆布、豚骨湯底外，還有行家必點的「麻辣奶香」湯底，以燈籠椒、乾辣椒、荳蔻及龍眼等配方製成獨特香氣的麻辣鍋，搭配上濃郁的奶香鍋，讓麻辣湯增添另一種溫潤口感。
吳致萱表示，和牛肉質本身好，油花均勻分佈是重要關鍵，以火鍋來說是薄切肉片，湯底滾時，涮20秒左右，六至七分熟最剛好，看見肉轉為咖啡色，卻仍帶點粉紅時，入口即化的口感，吃的到日本和牛真正的精華原味；燒肉則有麻油及椒鹽調味後，每面烤20秒，建議3-4分熟度最剛好。
肉品部分囊括牛、豬、羊、雞、海鮮、滷盤等多種主食，其中日本A5和牛、澳洲和牛、美國赤牛見島和牛、美國特上特選肋眼、美國熟成羽下等4-13種牛肉品項最為推薦；豬肉則從台灣安心豬，到西班牙伊比利豬都有。另自助餐台區，還有夢幻的和牛黑咖哩，以及饕客必吃的牛肉滑、豬肉滑、蝦仁滑及花枝滑，超過70種以上的蔬菜、火鍋配料等。其中海鮮部分，則特別網羅市面上少有的海鱸魚、紐西蘭淡菜、磯岸鮑魚、帆立貝、龍虎斑、黑虎蝦及天使紅蝦等數十種高檔海鮮食材；甜點區更有韓國進口來台的哈密瓜霜淇淋及多款冰淇淋供，從湯底、肉品、海鮮、鍋料、甜點等食材一應俱全。