為防台灣有事！日本打造「零中國」供應鏈　盼減少依賴

▲在中國威脅與日俱增之下，修改日本憲法第九條再度成為關注重點。（圖／美聯社／達志影像）
▲在中國威脅與日俱增之下，修改日本憲法第九條再度成為關注重點。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-10-24 14:11:54

由於美中對立加劇以及俄烏戰爭影響，對全球供應鏈帶來變化。外媒指出，在各國加緊腳步減少對中國依賴的情況下，有日本企業致力打造「零中國」的供應鏈。但此舉可能會造成產品成本升高，也成為日企不得不考量的問題之一。

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根據《日經中文網》報導，本田汽車在今年夏天推動一個高機密的大規模整頓計畫，研究如何在生產汽車和機車時，盡可能減少使用中國製造的零件。

報導指出，中國是世界上最大的汽車市場，如果企業要提高利潤，擴大在中國的業務至關重要。而中國佔了本田全球汽車銷售額超過30%。若是台海出現緊急狀況，日本企業勢必得面臨是否繼續開展中國業務的狀況。

目前本田暫時不改變將中國作為主要市場的策略，但同樣也直面中國的風險。本田發言人表示，「為了應對供應鏈的風險，一直都有在商討各種方式」。例如持續估算從東南亞等其他地區採購的成本，而在中國製造的汽車或其他車輛的零件則是在中國境內採購。

日本早稻田大學教授戶堂康之和同事運用超級電腦「富岳」進行估算，如果日本從中國進口的原物料和零組件等商品，其中八成中斷兩個月，日本不僅無法生產家用電器、汽車和樹脂，也無法生產服裝和食品，這將導致53兆日圓（約台幣11兆元）產值蒸發，相當於日本每年GDP的10%。

在冷戰結束之後，全球主義抬頭，讓各國之間經濟上依賴增加，日本與中國關係逐漸緊密，光是在2020年，自中國的進口占了日本全體總額約26%，比起美國或是其他國家還多。

若是日本脫離中國，日本產品的價格預期也將會隨之提高。根據供應鏈研究公司Owls顧問集團表示，如果家用電器和汽車等90種主要產品的零件停止從中國進口，轉向在日本生產或從他處取得，每年將激增13.7兆日圓（約台幣2.9兆元）成本。

報導提到，由於過去在冷戰期間，東西方之間的供應鏈沒有互相往來，日本企業去蘇聯化和去中國化都較為容易。但如今從原物料的上游到產品組裝的下游，都與中國關係緊密。今後勢必得要求日本企業在擴大中國業務的同時，建立一個在緊急情況下能不依賴中國的供應網。

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