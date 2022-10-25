父母是獨立的！極簡網紅自曝「不給孝親費」：別想靠他人

▲父母是獨立的，極簡系網紅NanaQ自曝不再給孝親費。（圖／Youtube： NanaQ）
▲父母是獨立的，極簡系網紅NanaQ自曝不再給孝親費。（圖／Youtube： NanaQ）

編輯中心/綜合報導

2022-10-25 10:58:212022-10-25 11:20:54

極簡系網紅NanaQ在Youtube分享多部關於自律及環保生活的影片，特別的觀點引得民眾正反兩極評價。近期她討論「孝親費」主題的影片再次受到大眾熱烈，因NanaQ透露自己雖然收入上漲，但認為「父母應是一個獨立的個體」，不應預期「小孩以後會養我」，決定不再給孝親費。

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NanaQ於23號上傳的影片中提到，自己剛出社會時，會從每個月2萬2的薪水中分出7千到1萬的孝親費給父母，後來收入因為在YouTube當自媒體而提高，不過因為觀念轉變，她反而不再給孝親費。

NanaQ說明不給孝親費的原因很簡單，人出生都擁有自己的課題，所以每個個體應要學會照顧自己，不該有依靠他人的想法，如果父母為自己設下底線，假設子女一定會出錢撫養，「那很顯然的，你完全不是一個獨立的人」，並解釋此道裡同樣能套入婚姻，不能總想著另一半會照顧自己。

▲NanaQ認為若父母假設子女一定會撫養自己，代表他們不是一個獨立的人。（圖／Youtube： NanaQ）
▲NanaQ認為若父母假設子女一定會撫養自己，代表他們不是一個獨立的人。（圖／Youtube： NanaQ）
NanaQ詢問父親對「不給孝親費」的感受，對方坦言「那也沒辦法」，隨即說明年輕人有自己需要負擔的問題，不會認為不給孝親費是小孩不對，且現在的長輩多會自行規劃退休生活，但也尷尬的笑說「當然有是最好」。而關於小孩的責任，NanaQ說明親子間最重要的是愛，她現在非常愛父母，會時常主動關心、幫忙

▲NanaQ認為小孩的責任是「愛父母」，心甘情願的關心、幫忙。（圖／Youtube： NanaQ）
▲NanaQ認為小孩的責任是「愛父母」，心甘情願的關心、幫忙。（圖／Youtube： NanaQ）
影片發出後引發許多網友不滿，「不要求要給多少，但是你有能力給多少就應該要給多少+關心」、「既然這麼獨立，要不要把爸媽養妳的養育費還給他們？別把自己自私冠冕堂皇的包裝起來好不？」、「養兒本來就不防老，但第一次看到這麼囂張的」、「現在連對父母的孝心也極簡了」。

但也有不少網友認為頗有道理，「非常認同你的想法，先把自己的家庭照顧好。其實除了給錢，還是有很多方法可以表達對父母的愛」、「我覺得孝親費確實是華人文化的一種濫觴，父母跟小孩如果是這種金錢才能建立起的關係，要不就是父母沒能力賺錢要不就是錢看得比小孩重要，孝不孝親都是藉口。父母養小孩確實是義務，但小孩其實沒有責任養父母，因為父母本來就有經濟實力，用無奈的態度回應是在情勒吧」、「說得很好，完全是我的心路歷程。當初我曾跟家人說過：是你們決定把我生出來，不是我。在台灣的氛圍，能夠說出自己的價值觀供所有人審閱，是一件很勇敢事，加油」。（編輯：李惠婷）


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