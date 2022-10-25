父母是獨立的！極簡網紅自曝「不給孝親費」：別想靠他人

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NanaQ說明不給孝親費的原因很簡單，人出生都擁有自己的課題，所以每個個體應要學會照顧自己，不該有依靠他人的想法，如果父母為自己設下底線，假設子女一定會出錢撫養，「那很顯然的，你完全不是一個獨立的人」，並解釋此道裡同樣能套入婚姻，不能總想著另一半會照顧自己。
NanaQ詢問父親對「不給孝親費」的感受，對方坦言「那也沒辦法」，隨即說明年輕人有自己需要負擔的問題，不會認為不給孝親費是小孩不對，且現在的長輩多會自行規劃退休生活，但也尷尬的笑說「當然有是最好」。而關於小孩的責任，NanaQ說明親子間最重要的是愛，她現在非常愛父母，會時常主動關心、幫忙。
影片發出後引發許多網友不滿，「不要求要給多少，但是你有能力給多少就應該要給多少+關心」、「既然這麼獨立，要不要把爸媽養妳的養育費還給他們？別把自己自私冠冕堂皇的包裝起來好不？」、「養兒本來就不防老，但第一次看到這麼囂張的」、「現在連對父母的孝心也極簡了」。
但也有不少網友認為頗有道理，「非常認同你的想法，先把自己的家庭照顧好。其實除了給錢，還是有很多方法可以表達對父母的愛」、「我覺得孝親費確實是華人文化的一種濫觴，父母跟小孩如果是這種金錢才能建立起的關係，要不就是父母沒能力賺錢要不就是錢看得比小孩重要，孝不孝親都是藉口。父母養小孩確實是義務，但小孩其實沒有責任養父母，因為父母本來就有經濟實力，用無奈的態度回應是在情勒吧」、「說得很好，完全是我的心路歷程。當初我曾跟家人說過：是你們決定把我生出來，不是我。在台灣的氛圍，能夠說出自己的價值觀供所有人審閱，是一件很勇敢事，加油」。（編輯：李惠婷）