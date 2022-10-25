邊境解封！嚴防非洲豬瘟　防檢局籲勿帶肉品回國

▲非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官黃金城視察桃園機場作業，督導非洲豬瘟邊境檢疫強化作為。（圖／防檢局提供）
▲非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官黃金城視察桃園機場作業，督導非洲豬瘟邊境檢疫強化作為。（圖／防檢局提供）

記者許若茵／台北報導

2022-10-25 19:20:11

因應邊境解封，旅客入境即將進入高峰，非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官暨農委會副主委黃金城今（25）日前往桃園國際機場視察，呼籲國人仍應提高警覺，不要攜帶或是郵遞寄送、網購肉類製品回台，以免將非洲豬瘟傳入台灣。

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亞洲地區非洲豬瘟疫情未見停歇，迄今已有中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、韓國、東帝汶、印尼、印度、馬來西亞、不丹、泰國及尼泊爾，共16個國家陸續發生疫情，東亞僅有台灣及日本仍為非疫國。

面對國境解封，黃金城今天下午前往桃機視察邊境檢疫業務，實地督導高風險地區入境旅客手提行李X光機檢查作業，並提醒在邊境值勤的財政部關務署、內政部移民署、警政署及農委會防檢局等邊境管制機關同仁，針對即將到來的入境旅客高峰及疫病風險，絕不可掉以輕心，務必落實執行各項管制措施，防杜疫情於境外。

黃金城強調，非洲豬瘟病毒跨境傳播的主要管道就是旅客違規攜帶疫區豬肉製品，自107年8月27日起至111年10月11日止，來自非洲豬瘟疫區攔截的豬肉產品，包含旅客違規攜帶及農產品棄置箱中，總採檢樣本數4655件，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，來自中國大陸有321件，越南有71件，泰國有10件，顯示疫情並未趨緩，邊境面臨病毒入侵威脅仍大。

黃金城提醒，旅客第1次違規自過去3年有發生非洲豬瘟國家攜帶豬肉產品入境將被裁罰新台幣20萬元，第2次就開罰100萬元，遭罰20萬元未能立即繳清罰款的外來人士將被拒絕入境。

黃金城也呼籲，國人務必提高警覺，共同防疫，請國人轉知即將返台的親友，切勿攜帶肉類產品回國，也不要郵遞寄送肉類產品至台灣，更不要網購境外肉類製品，以防範非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入。

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