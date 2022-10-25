邊境解封！嚴防非洲豬瘟　防檢局籲勿帶肉品回國

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面對國境解封，黃金城今天下午前往桃機視察邊境檢疫業務，實地督導高風險地區入境旅客手提行李X光機檢查作業，並提醒在邊境值勤的財政部關務署、內政部移民署、警政署及農委會防檢局等邊境管制機關同仁，針對即將到來的入境旅客高峰及疫病風險，絕不可掉以輕心，務必落實執行各項管制措施，防杜疫情於境外。
黃金城強調，非洲豬瘟病毒跨境傳播的主要管道就是旅客違規攜帶疫區豬肉製品，自107年8月27日起至111年10月11日止，來自非洲豬瘟疫區攔截的豬肉產品，包含旅客違規攜帶及農產品棄置箱中，總採檢樣本數4655件，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，來自中國大陸有321件，越南有71件，泰國有10件，顯示疫情並未趨緩，邊境面臨病毒入侵威脅仍大。
黃金城提醒，旅客第1次違規自過去3年有發生非洲豬瘟國家攜帶豬肉產品入境將被裁罰新台幣20萬元，第2次就開罰100萬元，遭罰20萬元未能立即繳清罰款的外來人士將被拒絕入境。
黃金城也呼籲，國人務必提高警覺，共同防疫，請國人轉知即將返台的親友，切勿攜帶肉類產品回國，也不要郵遞寄送肉類產品至台灣，更不要網購境外肉類製品，以防範非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入。