UberEats「500好秋」他被反整！眾見店家嚇壞：不要命了

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原PO也貼出自家冰箱照，整個冷凍庫全部塞滿10盒紅豆粉粿的冰棒。貼文一出，不少網友紛紛回應「在貪小便宜啊＝＝而且選家樂福是怎回事」、「怎會挑戰家樂福啊＝＝大賣場庫存多到你無法想像欸」、「挑戰家樂福就真的很有事了，我一次下訂快五千的泡麵一樣送過來」、「挑戰家樂福真的不要命，你就算買了兩三萬的泡麵，他都會給你送來」、「第一步就錯了，肯定是悲劇，這個Bug僅限超商實驗，還不一定會成功」。
事實上，日前就有不少貪小便宜的用戶實測，結果反而被Bug整到，該間店剛好庫存備的相當足夠，不乏有人收到不少各種麵包、咖啡、香蕉、御飯糰、雞胸肉等，甚至有網友認為超商保險套庫存不多，亂點一通，結果來了一整箱保險套，讓不少網友相當傻眼。
對此狀況，《NOWnews今日新聞》去電詢問Uber Eats，官方強調，這次是民眾鑽扣款機制的漏洞，透過商家不足的貨量而無法扣款，卻同時享有500折扣，與之前惡意「洗單」遊走在法律邊緣的狀況不同，「雖然沒有違法，但很有可能會影響官方再次提供高折扣的意願，同時不排除會減少折扣碼發送或是提早結束活動」後續也會「積極調貨、全力備貨，滿足消費者需求。」（編輯：張嘉哲）