UberEats「500好秋」他被反整！眾見店家嚇壞：不要命了

▲UberEats近日秋季優惠折扣碼被網友發現Bug，不少人實測卻兩樣情。（示意圖／UberEats官網）
▲UberEats近日秋季優惠折扣碼被網友發現Bug，不少人實測卻兩樣情。（示意圖／UberEats官網）

編輯中心/綜合報導

2022-10-26 08:02:34

近年來外送平台競爭相當激烈，平台之間也會推出各種活動來搶客，然而近日10月UberEats推出的秋季優惠碼，只要購買生鮮雜貨滿1999元就可輸入「500好秋」的折扣，結果有網友分享自己發現其中bug，成功只付150元買到650元商品。然而最近就有網友分享自己也實測，但結果卻相當悲劇，冰箱全部快被冰棒攻陷，引起討論。

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一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出「失敗的bug，下次不敢了」只見貼出的照片，該名網友使用的也是同樣伎倆，一口氣點了10盒的紅豆粉粿冰棒，另外還有巧克力球5盒以優酪乳6瓶等等，不過尷尬的是，該網友選擇的商家為「家樂福」，大賣場因備貨超充足，根本鮮少有缺貨問題，於是10盒冰棒等東西全部都送來，且也真的要付費，相當尷尬。

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▲網友想實測UberEats優惠碼Bug，結果選錯商家不僅失敗，還要負擔所有商品金額。（圖/爆料公社）
原PO也貼出自家冰箱照，整個冷凍庫全部塞滿10盒紅豆粉粿的冰棒。貼文一出，不少網友紛紛回應「在貪小便宜啊＝＝而且選家樂福是怎回事」、「怎會挑戰家樂福啊＝＝大賣場庫存多到你無法想像欸」、「挑戰家樂福就真的很有事了，我一次下訂快五千的泡麵一樣送過來」、「挑戰家樂福真的不要命，你就算買了兩三萬的泡麵，他都會給你送來」、「第一步就錯了，肯定是悲劇，這個Bug僅限超商實驗，還不一定會成功」。

事實上，日前就有不少貪小便宜的用戶實測，結果反而被Bug整到，該間店剛好庫存備的相當足夠，不乏有人收到不少各種麵包、咖啡、香蕉、御飯糰、雞胸肉等，甚至有網友認為超商保險套庫存不多，亂點一通，結果來了一整箱保險套，讓不少網友相當傻眼。

對此狀況，《NOWnews今日新聞》去電詢問Uber Eats，官方強調，這次是民眾鑽扣款機制的漏洞，透過商家不足的貨量而無法扣款，卻同時享有500折扣，與之前惡意「洗單」遊走在法律邊緣的狀況不同，「雖然沒有違法，但很有可能會影響官方再次提供高折扣的意願，同時不排除會減少折扣碼發送或是提早結束活動」後續也會「積極調貨、全力備貨，滿足消費者需求。」（編輯：張嘉哲）

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▲不少用戶實測全悲劇，還有網友被Bug整到要付一整箱保險套的錢，相當尷尬。（圖/爆廢公社公開版）

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