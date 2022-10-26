辛苦買房！女友一句「想帶媽媽來住」男無語 網全喊放生
情侶之間交往，除了雙方感情上的磨合之外，金錢觀與價值觀的差異也是重要的課題。就有位男網友透露，從交友軟體認識了一位女生，兩人交往之後發現女方慣性辭職，每一份工作都做不到一個星期，讓他不禁有些擔心。男網友更提到，得知自己買房快要交屋後，女友表示想要帶媽媽來看屋，未來還打算帶媽媽一起過來住，讓男網友直呼「語塞again & again」，十分無奈。
這位男網友在臉書社團「靠北女友2.0」發文，表示自己是上市公司的小職員，透過交友軟體認識了一位女生，進而開始交往。由於雙方都是適婚年紀，原PO本來這對段關係有所期待，不過沒多久就發現女友一直在辭職，每份工作都做不到一個星期，原PO的心情也從原本的體諒與鼓勵，逐漸變成擔心與不解。
原PO指出，女友總是有各式各樣的理由說公司哪裡不好要離職，換了七八份工作，又說沒好工作乾脆專心在家準備國考，讓原PO直呼這樣子讓他「不敢想進一步的事」，對彼此未來有所疑慮。且女友得知原PO已經簽約買房後，表示要找媽媽來看屋，打算以後帶媽媽一起過來住；而談到結婚，女友也強調辦婚禮、拍婚紗、聘金等等支出，都是男方的責任，讓原PO無奈「語塞again & again」，不知道要怎麼面對女友。
網友則紛紛在底下留言回覆說，「這是娶老婆送丈母娘嗎？好恐怖啊」、「看完不只語塞，這都快心肌梗塞了吧」、「放生吧」、「別語塞了，如果有意共同組成家庭，就和她說清楚吧！告訴她你的經濟狀況，你需要的是雙薪家庭，你不說，她就認為你默認她的想法和贊同她的作法」、「愛情最後，折於物質，敗於現實」、「還語塞啊，趕快逃好嗎」。（編輯：倪浩軒）