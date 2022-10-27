日本神人學者預言大選！民進黨僅贏下5縣市　周玉蔻不服

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而貼文曝光後，資深媒體人周玉蔻則在下方留言「不準確啦，三腳督地方非常詭異，您過去評估的模式，完全不適用！恕我直言」對此，小笠原欣幸則回應「下個月我拜訪您請教」；另外也有網友留言哭哭，認為民進黨選情不佳，小笠原欣幸則說「不必哭了，反而總統選舉民進黨有利！」（編輯：張嘉哲）
以下為小笠原欣幸預測22縣市選舉結果。◎は当選確実（當選的可能性很高）、〇はリード（しかし僅差）（可能當選，但是領先的幅度不大）、△は逆転の可能性あり（有逆轉勝的可能性）
縣市 民進黨 國民黨 民眾黨／時力／無黨籍
基隆市 △蔡適應 〇謝國樑 陳薇仲 黃希賢
台北市 陳時中 〇蔣萬安 △黃珊珊
新北市 林佳龍 ◎侯友宜
桃園市 △鄭運鵬 〇張善政 賴香伶 鄭寶清
新竹縣 周江杰 ◎楊文科
新竹市 △沈慧虹 林耕仁 〇高虹安
苗栗縣 △徐定禎 謝福弘 〇鍾東錦
台中市 蔡其昌 ◎盧秀燕
彰化縣 黃秀芳 ◎王惠美
南投縣 蔡培慧 ◎許淑華
雲林縣 劉建國 ◎張麗善
嘉義縣 ◎翁章梁 王育敏
嘉義市 李俊俋 ◎黃敏惠
台南市 ◎黃偉哲 謝龍介
高雄市 ◎陳其邁 柯志恩
屏東縣 ◎周春米 蘇清泉
宜蘭縣 江聰淵 ◎林姿妙 陳琬惠
花蓮縣 KolasYotaka ◎徐榛蔚
台東縣 劉櫂豪 ◎饒慶鈴
澎湖縣 〇陳光復 △賴峰偉
金門縣 不提名 ◎楊鎮浯
連江縣 李問 ◎曹爾元／王忠銘