日本神人學者預言大選！民進黨僅贏下5縣市　周玉蔻不服

▲日本學者小笠原欣幸預測這次國民黨會在九合一大選中獲勝。（圖／記者翁子竣攝，2022.09.30）
▲日本學者小笠原欣幸預測這次國民黨會在九合一大選中獲勝。（圖／記者翁子竣攝，2022.09.30）

編輯中心/綜合報導

2022-10-27 12:28:102022-10-27 12:29:52

日本學者小笠原欣幸堪稱「台灣議題研究權威」，被封為是「神人級學者」，然而九合一大選將至，小笠原欣幸在臉書發文預測台灣的縣市長選舉預測，認為最後結果是5：15：1：1，也就是民進黨5，國民黨15，民眾黨1，無黨籍1，民進黨會大敗，而國民黨會大勝。對此，資深媒體人周玉蔻留言踢館，認為預測不準。

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小笠原欣幸在臉書貼文指出「到九合一選舉投票日剛好一個月，參考台灣媒體的各種民調和報導，整理好目前的選情，並預估22縣市長選舉，估計民進黨5，國民黨15，民眾黨1，無黨籍1」不過他也強調「因為這次我無法進行田野調查，訪問選舉人士，所以有可能看錯、誤判，我十一月中旬才訪問台灣，打算親自了解選情，到時候，我希望台灣朋友們給我指教」。

▲蔡英文再赴桃園，背書鄭運鵬是好的幹事長，也一定會是好市長。（圖／民進黨提供）
▲日本學者小笠原欣幸預測民進黨在今年九合一大選會大敗，僅拿下5席縣市首長的位置。（圖／民進黨提供）
而貼文曝光後，資深媒體人周玉蔻則在下方留言「不準確啦，三腳督地方非常詭異，您過去評估的模式，完全不適用！恕我直言」對此，小笠原欣幸則回應「下個月我拜訪您請教」；另外也有網友留言哭哭，認為民進黨選情不佳，小笠原欣幸則說「不必哭了，反而總統選舉民進黨有利！」（編輯：張嘉哲）

以下為小笠原欣幸預測22縣市選舉結果。◎は当選確実（當選的可能性很高）、〇はリード（しかし僅差）（可能當選，但是領先的幅度不大）、△は逆転の可能性あり（有逆轉勝的可能性）

縣市　民進黨　 國民黨 　民眾黨／時力／無黨籍

基隆市 △蔡適應　〇謝國樑　陳薇仲　黃希賢

台北市    陳時中　〇蔣萬安　△黃珊珊

新北市 　林佳龍　◎侯友宜

桃園市 △鄭運鵬　〇張善政　賴香伶　鄭寶清

新竹縣 　周江杰　◎楊文科

新竹市 △沈慧虹　林耕仁　〇高虹安

苗栗縣 △徐定禎　謝福弘　〇鍾東錦

台中市　 蔡其昌　◎盧秀燕

彰化縣　 黃秀芳　◎王惠美

南投縣　 蔡培慧　◎許淑華

雲林縣　 劉建國　◎張麗善

嘉義縣 ◎翁章梁　王育敏

嘉義市　 李俊俋　◎黃敏惠

台南市 ◎黃偉哲　謝龍介

高雄市 ◎陳其邁　柯志恩

屏東縣 ◎周春米　蘇清泉

宜蘭縣　 江聰淵　◎林姿妙　陳琬惠

花蓮縣　 KolasYotaka　◎徐榛蔚

台東縣　 劉櫂豪　◎饒慶鈴

澎湖縣 〇陳光復　△賴峰偉

金門縣　 不提名　◎楊鎮浯

連江縣　 李問　◎曹爾元／王忠銘

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