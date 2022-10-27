他買鹹酥雞打開驚見「一片白」！鄉民竟羨炸求店址：佛爆
鹹酥雞可說是台灣國民宵夜，是許多老饕在夜晚嘴饞時的果腹首選，對此就有一名網友抱怨，他日前買完100元的鹹酥雞後，回家打開竟發現裡頭撲滿「蒜頭海」，就連最底部也都是整層蒜頭，讓他直呼「是吃肉還是吃蒜頭？」貼文一出，卻引來大批網友大讚佛心，紛紛敲碗求店址：「哪一家快跟我說，去吃爆他！」
該名網友昨（26）日在PTT貼文，他以「現在鹹酥雞給那麼多蒜頭幹嘛啦？」為題，表示他在鹹酥雞攤買了100元的份量，打開裡頭竟撲滿「蒜頭海」，上方幾塊肉撥開後，連最底部也有一層蒜頭，讓他傻眼直呼：「啊是吃肉還是吃蒜頭？害我邊吃邊嗆辣，有點爽。」
而網友們看完原PO的抱怨文，反而流露羨慕之情，「太爽了吧」、「有切的蒜末超讚，整顆太辣了」、「身在福中不知福」、「超讚的啦，有時店家不給蒜多，想加買10到20元蒜頭，還被拒絕」、「這家佛心來的」、「良心店家耶，附近水餃店現在都不給了」、「蒜頭現在不便宜」、「這是炫耀文吧」、「是你爸媽開的吧？根本不用錢在放欸」、「蒜頭多代表店家很懂」。
還有不少人敲碗店家地址想朝聖，「不給個地址，你這樣太缺德了吧」、「哪裡買啊！公布一下啊」、「哪一家快跟我說，去吃爆他」、「佛心店家，公開地址，予以譴責」。（編輯：賴禹妡）