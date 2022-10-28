有料又好笑！最帥YouTuber強炸　鄉民服了：連爸媽都認識

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影片貼出後，有網友在PTT上發文，他以「阿傑RJ怎可以賺成這樣」為題，表示阿傑原本隸屬於頻道「上班不要看」，之後單飛去當遊戲實況主，沒想到賺的收入居然能夠將一座廢墟照自己意思打造成工作室，「那精美的裝潢費用應該也是好幾百萬，還要徵人擴編」，讓他好奇問：「主頻道都在介紹台灣當地怪談，也沒什麼業配機會，遊戲實況能賺成這樣嗎？還是人帥做什麼都行？有八卦否？」
貼文曝光後，網友們紛紛回應，「真的低調賺」、「他的流量還能不賺錢嗎」、「人帥吃四方」、「阿傑算是帥＋有人緣用業配賺的吧」、「台灣ytr，最帥沒有之一」、「你看他一個人就一堆公關品⋯最近還代言衛生棉」、「他廣告拍得不算少耶，人帥真好」、「他接廣告應該是YT界前幾名的多了，帥成這樣」、「那個廁所看板雖然說沒有增加訂閱，但是知名度還是有差，至少連我爸媽都認識了」。
也有網友點出阿傑除了長相之外的優勢，「又帥又強，穩定賺」、「他的片真的簡單又有質感，這就是審美差異吧」、「他有產業一條龍的能力，又有外型加持，除了拍片，自行也有各種案源吧」、「本身太強大，各種業配接不完」、「自己技術創意夠又帥，不賺也難」、「又帥又有料，是男人都愛了」、「台灣ytr又帥又會企劃的，沒有其他人了。連在家鄉掛看板都被誤會他要出來選，不小心變成景點。真鬼才」、「又帥又有才華的真的不多」、「帥又有腦有才華」。（編輯：賴禹妡）