「膠帶封口」治打呼有效？醫師揭隱憂：這類患者絕不能做
許多人睡覺時有打呼情形，巨大的鼾聲可能會打擾家人安眠，張著嘴巴整夜也容易口乾舌燥，國外網路上就掀起一股用「膠帶封口」來控制打呼的風潮，雖眾人對此法好評不斷，醫師卻表示，目前沒有科學佐證，且患有呼吸中止症的民眾若輕易嘗試，可能危及生命。
據外媒報導，短影音平台TikTok曾流行用「膠帶封口」治療打呼，方法是在睡前撕取一段膠帶黏在嘴巴，用膠帶的力量遏阻嘴部張開，強迫用鼻孔呼吸。民眾如法炮製後好評不斷，紛紛稱非常有效，不少網紅開始以此主題拍攝推廣影片。
此法在網路上爆紅，國外醫師也對此發表看法，說明用鼻子呼吸確實更為健康，因為鼻子能先過濾空氣裡的灰塵，並將吸入的氣體加濕，但此法也並非只有好處，醫師強調，若換有呼吸中止症的民眾使用膠帶封口，呼吸道可能因此加據塌陷。
醫師表示，若想用「膠帶封口」來治療打呼，切記先確認自己是否有罹患呼吸中止症。膠帶貼的方法也很重要，不能水平式貼住整個嘴巴，必須讓膠帶與嘴唇呈垂直。此外，醫師仍建議，有困擾應求助於專業醫療團隊，因會用嘴巴呼吸很可能與過敏、感冒和慢性鼻炎有關「這些問題應該在貼嘴之前，首先得到解決和評估。在我看來，閉上你的嘴不太可能幫助你睡得更好」。（編輯：李惠婷）