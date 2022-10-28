好市多開賣活蟹！沙公、沙母「1年僅賣3天」 價格驚呆網
秋蟹季是大啖螃蟹的最佳時機！除了本土的萬里蟹外，商家也會進口沙公、沙母、大閘蟹，就有名網友27日到好市多新莊店購物時，發現賣場內也開始販售活沙公、沙母，店員更向她透露活蟹檔期「一年內僅賣3天」，相當少見，不過價格為每公斤1199元、1499元，沙母平均一隻約900元，沙公720元。價格引發眾人討論，紛紛直呼：「真的太貴了」。
根據網友於《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，發現好市多新莊店開賣沙公沙母，「聽店員說是跟竹圍漁港買的，一年一次只賣三天」，從標價牌上可發現，每公斤沙公1199元（1隻約720元），沙母每公斤售價1499元，每隻約500至700克（1隻約900元），產地則標明為菲律賓進口、野生。
價格引發網友熱議，「這個價錢我覺得不行」、「今天有看到！活跳跳~有聽到店員喊野生的！但下不去手啊」、「我只好奇這幾天...會不會有人秀道德下限退這項貨啊」、「太貴了吧，買這不如買帝王蟹腳」、「這個價…這個尺寸，還是進口的」、「這個價格，這種等級真的買不下手」。
而實際上沙公、沙母依造大小、產地價格有所差異，不少人分享市場行情價，「這換算一斤900，魚港最近看一斤940-970元不等，所以好市多算便宜」、「今年沙母好貴去年一斤720-820，今年940以上」、「漁港一公斤1400是700+級的，螃蟹越大隻越貴，5-700斤等級的大概一公斤1200元，不能只比公斤單價不比尺寸大小啦」、「有朋友日前去大溪漁港買，兩隻差不多共一公斤，開價是1200元」。