裝得進就免費拿！電影院送爆米花不手軟 眾捧大湯鍋猛裝
看電影是熱門休閒娛樂，在觀看時免不了嘴癢，不少人會選擇購買經典的爆米花或吉拿棒，越南電影院就看準商機，於24日開始舉辦看電影即能「爆米花吃到飽」的活動，不管民眾拿出什麼樣的物品裝取，只要能將爆米花掃進去，容器中的通通讓民眾免費拿回家，此活動大受當地民眾歡迎，有人為了美食甚至搬出「水產箱」。
越南部分電影院於24日推出「免費拿爆米花」的活動，只要民眾購票看電影，就能拿出各式容器裝爆米花，且只要能裝得進、帶得走，通通都能免費帶回家。當地民眾全都摩拳擦掌，從家中搬出煮湯的大鍋子、大容量紙箱、雙層化妝箱、電鍋、甚至還有保麗龍製的大型水產箱。
該活動不僅在越南打響名號，被分享至網路後更受到其他國家網友的追捧，紛紛標註自己國家的電影院，希望也能舉辦此類活動，「我將會戴著貨櫃屋去越南！」、「太好笑了，我也會這樣做」、「帶著大米缸過去」、「我們來了......印度尼西亞水桶的力量......我們超強！」。
但不少人憂心該活動會導致嚴重的食物浪費，「這顯示了人類的貪婪程度」、「他們應該有規則，例如人們必須在一個小時內吃完，沒有任何剩餘......」。 （編輯：李惠婷）