13年婚姻破碎！超模吉賽兒邦臣、球星湯姆布雷迪宣布離婚
巴西超模吉賽兒邦臣，在2009年與美式足球球星湯姆布雷迪結婚，一直是人人稱羨的神仙眷侶，可近日卻傳出不合消息。對此，吉賽兒邦臣昨（28）日證實離婚消息，並表示這是兩人和平討論出的結果，未來也會繼續一同照顧一子一女，全心全意的愛孩子。
吉賽兒邦臣昨日用IG限時動態公布離婚消息，說明「我和湯姆非常感激共同相處的時光，也很感謝我們和平地達成離婚共識」，「結束婚姻從來不是個容易的決定，不過我們已經分開，經歷這樣的事很困難，但我對曾在一起的時光感到幸福，也希望湯姆能一直好好的」，也提起孩子「未來會持續共同育兒，給予他們應得的愛與關懷」，最後「懇請在這個敏感時期，大家能尊重我們的隱私，謝謝」。
吉賽兒邦臣現年47歲，模特兒生涯頗為順遂，17歲時登上雜誌封面，19歲成為維多利亞的秘密天使，自2001年後，連續15年得到「最會賺超模」的美名，後在2015年對外宣布，將會以家庭為重而退出時尚圈，當時震驚不少人。而兩人婚姻破碎的原因，有消息指出是湯姆原本打算在今年退休，一心一意照顧家庭，但後續反悔並宣布復出，此舉令吉賽兒不解，還曾憤怒到離家。（編輯：李惠婷）