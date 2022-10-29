新秀姑巒溪橋第一跨復位完成　台鐵拚過年前恢復全線通車

918池上地震重創台鐵花東路段，目前剩下受損最為嚴重的「玉里-富里」路間尚未修復，台鐵局表示，對橫樑位移的新秀姑巒溪橋，及橋墩發現裂縫的樂樂溪橋，已投入大量人力、機具持續進行搶修，更緊急發包辦理修復工程，然而，由於最近1個月以來，東部地區仍持續發生餘震，加上10月中旬尼莎颱風共伴效應造成豪雨，要維持搶修進度變得困難。
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台鐵局長杜微日前特別前往工地現場，察看第一跨落座，以及第二跨、第三跨橫推、頂昇的情形，他表示，第一跨順利落座是全體工作人員辛勞成果的展現，後續工程要在確保安全的前提下，增加工作面日夜趕工，才能符合進度。
對於後續止震塊、電桿基礎、鋪軌、電力架設、號誌恢復、以及樂樂溪橋、東里站至富里站各站間路線重整等工程，杜微也請工務處、電務處及東區協調中心投入，做好整合工作，另外，指示要求增加臨時護堤做好溪水引流，避免溪水暴漲影響工區安全，並善用監視器及空拍機，隨時注意工程作業的變化。
台鐵局指出，新秀姑巒溪橋共有15跨樑體，受918六級震度地震衝擊後全部位移，完成復位的第一跨重量超過1400噸，施工必須要在河床敷設支撐架RC基礎、架設重型鋼構支撐架、於橫樑二端以精密千斤頂同步頂昇、清除橋台上損壞結構物、重設支承墊、橫推及縱推樑體、再於定點落座，過程複雜艱鉅。