籃壇放大鏡／海神洋將庫薩斯 成為台灣下一位歸化洋將?

我是廣告 請繼續往下閱讀
以籃球為例，目前最常成為歸化洋將的對象、管道，通常是來台工作的洋將，但外援在世界各國職籃來來去去，自然要符合法規有一定難度。但若是貿然下修年限規定，不一定能夠適用體育界以外的專業領域，更會有國安問題容易產生。
去年莊瑞雄在立法院便已送出國籍法修法草案，他說，「我的修法版本構想是在不碰觸年限的前提下，另外賦予這些想歸化為台灣人卻因現實因素無法符合年限規定的外國優秀球員，有更多的彈性申請歸化。目前我也請內政部持續討論，看如何提出最適合的修法版本。」
台灣第一名歸化洋將Q.戴維斯，當時就是由球團與體育署共同擔負薪資，未來歸化制度完善，勢必有越來越多的優秀外籍球員歸化為台灣人，屆時對於國庫而言或是一筆負擔；但若是薪資不如預期，台灣也很難跟其他國家例如日本、韓國等爭取優秀人才。莊瑞雄說，「剛好運動產業發展條例26-2通過，提供企業有更多的誘因來協助歸化，也就是我不斷在提的企業認養，同時也需要國內各職籃聯盟的協助，透過賽制調整的制度紅利，提供更多誘因給各個企業球團來支持台灣的歸化政策。」
目前台灣籃壇蓬勃發展，但仍無法反應在國際賽成績上，莊瑞雄說，「我一直很積極推動國際運動交流，透過技術切磋，提升國內球員的實力．近半年來我們與烏克蘭國家隊密切接觸，今年初也曾開了一場『與立陶宛促進交流』記者會，要求體育署輔導籃協來提出交流計畫，透過外交部與國發會的支持，讓台灣能夠擁有更多的國際運動交流機會。」
莊瑞雄說，國際賽成績要好，扣除掉分組籤運、徵召狀況等隨機條件，終究還是要回到整體的籃球發展，「我希望能夠扮演中介者的角色，政府、體育署和企業，縱使大家都各有想法，但台灣的籃球發展真的來到了非常關鍵的時刻，『黃金世代』的落幕、亞洲各國的逐漸崛起都讓台灣的籃球實力備受考驗，需要所有人一起來努力，挽起袖子來為台灣籃球再推一把。」
談到未來歸化洋將人選，莊瑞雄也透露，「目前我建議高雄海神，詢問當家中鋒庫薩斯，若他有興趣，以他的年齡與身手非常適合台灣隊的球風。另外目前兩個職籃以及SBL每個球季都有非常多的洋將來台灣打球，我也期許各球團能夠一起積極來為台灣獵才，適合台灣的優秀球員就努力把他留下來，像是簽複數年合約等在當前國籍法還沒修法完成前都是不錯的過渡期做法，不過更重要的是該申請的文件像是工作許可函、簽證等也都要幫忙外籍球員多加留意、確實申請。」
籃壇放大鏡／歸化、外籍生「開特例」 棘手問題如何解?
籃壇放大鏡／大咖外籍生職籃夢 陳建州：規章勢必再調整
籃壇放大鏡／外籍生無法打中華隊 毛加恩:應訂定嚴格制度