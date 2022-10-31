籃壇放大鏡／歸化、外籍生「開特例」 棘手問題如何解?

▲台灣籃壇發展盛況空前。取自P.LEAGUE+官方FB
▲台灣籃壇發展盛況空前。取自P.LEAGUE+官方FB

記者廖聿偉/專題報導

2022-10-31 09:55:432022-10-31 10:12:10

台灣籃壇近年蓬勃發展，首度出現「三聯盟時代」，其中PLG、T1職籃聯盟皆有多支大企業球隊撐腰，且都尚未訂定薪資上限，團隊薪資也跟著水漲船高，上季累積超過50位洋將來台，寫下歷史新頁，同時華裔、外籍生、亞洲外援和歸化洋將等球員皆陸續出現在職籃舞台，成為各隊即戰力，但如何限制各類型的選手，保障本土球員的上場空間，成為各聯盟棘手的問題。

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今年夏天PLG聯盟新竹攻城獅網羅歸化洋將阿提諾，但P聯盟並沒有「亞洲外援」名額，必須視為外籍球員，也意外讓老將Q.戴維斯的身分認定問題再度掀起討論。

PLG聯盟經過公司董事會開會後決議，Q.戴維斯依舊維持本土球員身分，在聯盟完成最終版本規章細則前，其餘歸化球員如阿提諾仍屬外籍球員。

39歲的Q.戴維斯替台灣立下汗馬功勞，他在2013年決定放棄美國籍，拿到中華民國國民身分證和護照，並在該年加入中華隊，領軍拿下隊史最佳第4名，同時還曾擊敗強敵中國，創下空前紀錄。

▲新北國王戴維斯。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.09）
▲新北國王戴維斯。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.09）
Q.戴維斯自2011年來台加入SBL璞園，該年就拿下年度MVP，且幫助璞園開啟4連霸王朝；近年Q.戴維斯受到傷勢與老化的影響，雖無法再替國家隊效力，但他早已在台落地生根，不僅娶了台灣老婆，還在台北開了蔬食餐廳，Q.戴維斯也強調，「我毫無疑問就是台灣人，也深愛這片土地和文化。」

歸化球員在國際籃壇已成為趨勢，尤其對身材較矮小的亞洲國家，擁有好的歸化，對國際賽的戰力有顯著的提升，因此日本早在20年前就積極布局，目前已經擁有超過10名歸化洋將，且B聯盟各隊也幾乎都擁有具備本土資格的歸化球員，無論對於國內聯賽強度或國際賽成績都有助益，創造雙贏。

台灣籃壇沉寂許久，近年才開始起步，各職籃聯盟制度都尚未完善，包括T1聯盟蒙古外籍生白薩，PLG聯盟Q.戴維斯的「特例個案」，可能都只是冰山一角，若籃壇繼續蓬勃發展，未來將會有更多華裔、外籍生、亞洲外援和歸化洋將等球員加入，如何在不壓縮本土球員，又能提升中華隊在國際賽成績，成為亟欲解決的課題，《NOWnews》也透過立委、職籃聯盟代表、球團GM、教練一同來探討，並開出處方箋，讓台灣籃壇能永續發展，再創巔峰。

▲本土球員的進步，才能在國際賽有好成績。取自T1聯盟
▲本土球員的進步，才能在國際賽有好成績。取自T1聯盟

籃壇放大鏡／大咖外籍生職籃夢　陳建州：規章勢必再調整

談到華裔、外籍生或歸化球員身分問題，陳建州表示，「我們當然希望廣納百川，吸引各類型的優質球員，但制度面還須要經過各球隊開會、規章修訂，並一起找出最佳的方式。」


籃壇放大鏡／外籍生無法打中華隊 毛加恩:應訂定嚴格制度

毛加恩直言，「外籍生、華裔球員畢竟無法替中華隊出賽，與歸化球員不同，因此應該訂定較嚴格的制度，例如各隊不能同時擁有外籍生、歸化球員和華裔球員，必須做出選擇，才能保障本土球員有更多出賽時間。


籃壇放大鏡／海神洋將庫薩斯 成為台灣下一位歸化洋將?

台灣籃壇進步不能只靠單一力量，而是要企業、民間和政府齊心努力，才能讓籃球環境永續發展。近年致力於推動籃球交流、歸化洋將等議題的立委莊瑞雄，也針對制度、環境和法規等面向，提出藍海策略。


籃壇放大鏡／外籍生軍團大舉湧入　基層該如何取得平衡？

隨著職籃的蓬勃發展，介於本土球員和外籍球員角色之間的外籍生，影響力也慢慢被外界所重視，不只是職籃本身的制度引起討論，在基層籃球是否要有所限制，也慢慢的開始有聲音出現。


籃壇放大鏡／外援壓縮本土空間?　陳信安:應該反向思考

台灣籃壇蓬勃發展，提供頂尖的職籃舞台，也有大批的洋助人、外籍生或華裔球員加入，但如何讓優秀的國際人才留在台灣，又能保障本土球員發揮空間，引發討論。PLG領航猿經理陳信安也發表看法，他認為，要探討此議題之前，應該先思考最終目的是什麼?


籃壇放大鏡／白薩的身份爭議　說明規章透明化的重要性

這麼重要的事當然有必要被關心的台灣籃球的任何人了解，就算聯盟不主動公布進度，至少也應該和媒體有足夠的溝通。以台灣第一個本土職業聯賽——中華職棒作為標準，每一次關於制度的修訂，領隊會議、賽務會議之後就算沒有公開記者會，聯盟和各球團也至少有發言人接受訪問，透露一些「能說的」東西。

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