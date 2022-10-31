籃壇放大鏡／歸化、外籍生「開特例」 棘手問題如何解?

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PLG聯盟經過公司董事會開會後決議，Q.戴維斯依舊維持本土球員身分，在聯盟完成最終版本規章細則前，其餘歸化球員如阿提諾仍屬外籍球員。
39歲的Q.戴維斯替台灣立下汗馬功勞，他在2013年決定放棄美國籍，拿到中華民國國民身分證和護照，並在該年加入中華隊，領軍拿下隊史最佳第4名，同時還曾擊敗強敵中國，創下空前紀錄。
Q.戴維斯自2011年來台加入SBL璞園，該年就拿下年度MVP，且幫助璞園開啟4連霸王朝；近年Q.戴維斯受到傷勢與老化的影響，雖無法再替國家隊效力，但他早已在台落地生根，不僅娶了台灣老婆，還在台北開了蔬食餐廳，Q.戴維斯也強調，「我毫無疑問就是台灣人，也深愛這片土地和文化。」
歸化球員在國際籃壇已成為趨勢，尤其對身材較矮小的亞洲國家，擁有好的歸化，對國際賽的戰力有顯著的提升，因此日本早在20年前就積極布局，目前已經擁有超過10名歸化洋將，且B聯盟各隊也幾乎都擁有具備本土資格的歸化球員，無論對於國內聯賽強度或國際賽成績都有助益，創造雙贏。
台灣籃壇沉寂許久，近年才開始起步，各職籃聯盟制度都尚未完善，包括T1聯盟蒙古外籍生白薩，PLG聯盟Q.戴維斯的「特例個案」，可能都只是冰山一角，若籃壇繼續蓬勃發展，未來將會有更多華裔、外籍生、亞洲外援和歸化洋將等球員加入，如何在不壓縮本土球員，又能提升中華隊在國際賽成績，成為亟欲解決的課題，《NOWnews》也透過立委、職籃聯盟代表、球團GM、教練一同來探討，並開出處方箋，讓台灣籃壇能永續發展，再創巔峰。
籃壇放大鏡／大咖外籍生職籃夢 陳建州：規章勢必再調整
談到華裔、外籍生或歸化球員身分問題，陳建州表示，「我們當然希望廣納百川，吸引各類型的優質球員，但制度面還須要經過各球隊開會、規章修訂，並一起找出最佳的方式。」
籃壇放大鏡／外籍生無法打中華隊 毛加恩:應訂定嚴格制度
毛加恩直言，「外籍生、華裔球員畢竟無法替中華隊出賽，與歸化球員不同，因此應該訂定較嚴格的制度，例如各隊不能同時擁有外籍生、歸化球員和華裔球員，必須做出選擇，才能保障本土球員有更多出賽時間。
籃壇放大鏡／海神洋將庫薩斯 成為台灣下一位歸化洋將?
台灣籃壇進步不能只靠單一力量，而是要企業、民間和政府齊心努力，才能讓籃球環境永續發展。近年致力於推動籃球交流、歸化洋將等議題的立委莊瑞雄，也針對制度、環境和法規等面向，提出藍海策略。
籃壇放大鏡／外籍生軍團大舉湧入 基層該如何取得平衡？
隨著職籃的蓬勃發展，介於本土球員和外籍球員角色之間的外籍生，影響力也慢慢被外界所重視，不只是職籃本身的制度引起討論，在基層籃球是否要有所限制，也慢慢的開始有聲音出現。
籃壇放大鏡／外援壓縮本土空間? 陳信安:應該反向思考
台灣籃壇蓬勃發展，提供頂尖的職籃舞台，也有大批的洋助人、外籍生或華裔球員加入，但如何讓優秀的國際人才留在台灣，又能保障本土球員發揮空間，引發討論。PLG領航猿經理陳信安也發表看法，他認為，要探討此議題之前，應該先思考最終目的是什麼?
籃壇放大鏡／白薩的身份爭議 說明規章透明化的重要性
這麼重要的事當然有必要被關心的台灣籃球的任何人了解，就算聯盟不主動公布進度，至少也應該和媒體有足夠的溝通。以台灣第一個本土職業聯賽——中華職棒作為標準，每一次關於制度的修訂，領隊會議、賽務會議之後就算沒有公開記者會，聯盟和各球團也至少有發言人接受訪問，透露一些「能說的」東西。