籃壇放大鏡／外援壓縮本土空間?　陳信安:應該反向思考

▲領航猿總經理陳信安。取自陳信安粉絲團
▲領航猿總經理陳信安。取自陳信安粉絲團

記者廖聿偉/專題報導

2022-10-31 09:56:352022-10-31 10:23:13

台灣籃壇蓬勃發展，提供頂尖的職籃舞台，也有大批的洋助人、外籍生或華裔球員加入，但如何讓優秀的國際人才留在台灣，又能保障本土球員發揮空間，引發討論。PLG領航猿經理陳信安也發表看法，他認為，要探討此議題之前，應該先思考最終目的是什麼?

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陳信安說，「若要完全保障本土球員的發展空間，那其實很簡單，就不開放外援，聯賽就以全本土形式發展；但如果是要提升國內籃球水平，讓中華隊有好成績，那就必須搭配合適的政策。」

其實洋將政策和本土球員發揮空間兩件事應該拆開來檢視，陳信安認為，「多元化的球員，才能提升聯盟的競爭力，更能刺激本土球員進步，很多時候本土球員應該反向思考，為何會沒球打?」

陳信安也提出見解，「亞洲外援、外籍生、歸化球員應該視為同一類人，並配合合理的薪資上限制度，搭配外援採用4節12人次，這樣就能保障本土球員有一定的發揮空間，而且洋將也非萬能，絕對會遇到體能瓶頸，不可能每場都打滿48分鐘，只要有能力的本土球員，絕對也能佔有一席之地。」

職業籃球的成立，除了服務球迷外，也要能提升中華隊的成績，培育出更強的本土球員，陳信安說，「我很希望有朝一日能看到台灣人打入NBA，這也是國內球迷最期盼的事。」

▲中華男籃在亞洲盃表現不俗。取自FIBA
▲中華男籃。取自FIBA
陳信安認為，「今年亞洲盃，中華隊成績雖沒有特別突出，但平心而論，本土球員的水平已有明顯的提升，許多本土職籃聯賽出身的球員，也打得很出色，跟過去多靠旅外球員的狀況，有明顯的進步。」

陳信安也希望台灣能以日本為學習對象，「日本20年前的佈局，無論在爭取規劃洋將、提升本土球員實力，現在都收到很好的回報。台灣也應該有計劃的培育下一批黃金世代，才能讓中華隊在國際賽有所突破。」


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