籃壇放大鏡／外援壓縮本土空間?　陳信安:應該反向思考

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實洋將政策和本土球員發揮空間兩件事應該拆開來檢視，陳信安認為，「多元化的球員，才能提升聯盟的競爭力，更能刺激本土球員進步，很多時候本土球員應該反向思考，為何會沒球打?」
陳信安也提出見解，「亞洲外援、外籍生、歸化球員應該視為同一類人，並配合合理的薪資上限制度，搭配外援採用4節12人次，這樣就能保障本土球員有一定的發揮空間，而且洋將也非萬能，絕對會遇到體能瓶頸，不可能每場都打滿48分鐘，只要有能力的本土球員，絕對也能佔有一席之地。」
職業籃球的成立，除了服務球迷外，也要能提升中華隊的成績，培育出更強的本土球員，陳信安說，「我很希望有朝一日能看到台灣人打入NBA，這也是國內球迷最期盼的事。」
陳信安認為，「今年亞洲盃，中華隊成績雖沒有特別突出，但平心而論，本土球員的水平已有明顯的提升，許多本土職籃聯賽出身的球員，也打得很出色，跟過去多靠旅外球員的狀況，有明顯的進步。」
陳信安也希望台灣能以日本為學習對象，「日本20年前的佈局，無論在爭取規劃洋將、提升本土球員實力，現在都收到很好的回報。台灣也應該有計劃的培育下一批黃金世代，才能讓中華隊在國際賽有所突破。」
籃壇放大鏡／外籍生軍團大舉湧入 基層該如何取得平衡？
籃壇放大鏡／海神洋將庫薩斯 成為台灣下一位歸化洋將?
籃壇放大鏡／歸化、外籍生「開特例」 棘手問題如何解?