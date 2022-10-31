梨泰院踩踏「台灣不會發生」？網友喊3關鍵：台灣人都懂

▲南韓首爾梨泰院29日萬聖節活動發生嚴重踩踏事故，截至目前為止造成154死，103人受輕重傷。（圖/達志影像/美聯社）
▲南韓首爾梨泰院29日萬聖節活動發生嚴重踩踏事故，截至目前為止造成154死，103人受輕重傷。（圖/達志影像/美聯社）

編輯中心/綜合報導

2022-10-31 07:44:28

南韓首爾梨泰院29日萬聖節活動發生嚴重踩踏事故，截至目前為止造成154死，103人受輕重傷，引起全球關注，不少台灣網友也特別點名年底的跨年晚會以及新北耶誕城活動，若要參加應該要特別注意安全。對此，就有網友討論「台灣也常常出現許多人擠人的場面，為何都沒有出事？」貼文引起廣大討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「台灣每年跨年晚會或者像是五月天、張惠妹、周杰倫、蔡依林這種演唱會，也是幾萬人甚至十萬人擠在現場的，倒數結束後大家都往出口衝， 可是幾乎沒聽過什麼人擠人的意外事件，台灣民眾都是怎麼做到的？」

貼文一出，網友紛紛回應「大家是往出口移動沒錯，但你很少會看到推擠吧，韓國那個擠到太誇張.....要是在台灣早就被揍了＝＝」、「這次韓國事發地點在巷子，台灣不會有這種活動辦在巷子的」、「隨便辦個活動台灣就直接封路封這裡封那裡了，會有管制」、「台灣有管制，而且不會推擠也是重點」、「台灣人很討厭被別人碰到，很會閃」、「台灣硬擠會直接被問候你家老小，台灣人應該都懂吧」、「民族性真的有差，在台灣真的不會推擠」。

▲2022台灣燈會在高雄會前會—雙舞台跨年晚會真的超誇張，線上觀看勇冠全國！（圖／高市府提供）
▲網友不解為何台灣也有許多跨年晚會以及名人演唱會，但都可以保持秩序，沒有發生踩踏事件，引起討論。（圖／高市府提供）
綜合網友意見，多數人認為有三大面向，其一「台灣大型活動不會舉辦在巷弄且又是上坡路段」；第二「台灣大型活動管制、動線皆有所控管」；第三「台灣與韓國民族性有差異，即便人潮眾多也不會推擠， 人之間太靠近可能就會造成衝突，這點台灣人都清楚」因此歷時多年，不管是哪一年跨年晚會、耶誕城甚至是名人演唱會，幾乎都鮮少聽聞踩踏事件造成傷亡。

回顧此次南韓梨泰院事件發生，地點位於地鐵站出口通往商店街的窄巷，該條窄巷長約40公尺，寬度僅有4公尺，卻在同一時段湧入大量人潮，結果推擠當中有人跌倒，一層一層人肉牆瞬間疊起，導致死者多數集中在前端5.7公尺處，甚至有人是站著被擠到斷氣，現場尖叫聲不斷，宛如人間煉獄。（編輯：張嘉哲）

▲梨泰院事發地第一現場直擊！兩位台灣留學生昨晚就在現場，提前先離開幸運與意外擦肩，心有餘悸直呼：「好險先離開！」（圖／受訪民眾提供）
▲梨泰院事發地第一現場滿滿人潮，下坡路段加上狹窄，造成嚴重傷亡。（圖／讀者提供）

梨泰院驚見「蜘蛛人爬行」！21秒片瘋傳　機智救自己一命

梨泰院人群「大口吸氣」！第一視角曝光　他慘被人流沖走

身邊2女斷氣！梨泰院踩踏「倖存者崩潰」　雙腳擠到發紫

梨泰院「自拍視角」曝！連環慘叫32秒　她被擠到快沒呼吸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀