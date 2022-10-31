梨泰院踩踏「台灣不會發生」？網友喊3關鍵：台灣人都懂

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貼文一出，網友紛紛回應「大家是往出口移動沒錯，但你很少會看到推擠吧，韓國那個擠到太誇張.....要是在台灣早就被揍了＝＝」、「這次韓國事發地點在巷子，台灣不會有這種活動辦在巷子的」、「隨便辦個活動台灣就直接封路封這裡封那裡了，會有管制」、「台灣有管制，而且不會推擠也是重點」、「台灣人很討厭被別人碰到，很會閃」、「台灣硬擠會直接被問候你家老小，台灣人應該都懂吧」、「民族性真的有差，在台灣真的不會推擠」。
綜合網友意見，多數人認為有三大面向，其一「台灣大型活動不會舉辦在巷弄且又是上坡路段」；第二「台灣大型活動管制、動線皆有所控管」；第三「台灣與韓國民族性有差異，即便人潮眾多也不會推擠， 人之間太靠近可能就會造成衝突，這點台灣人都清楚」因此歷時多年，不管是哪一年跨年晚會、耶誕城甚至是名人演唱會，幾乎都鮮少聽聞踩踏事件造成傷亡。
回顧此次南韓梨泰院事件發生，地點位於地鐵站出口通往商店街的窄巷，該條窄巷長約40公尺，寬度僅有4公尺，卻在同一時段湧入大量人潮，結果推擠當中有人跌倒，一層一層人肉牆瞬間疊起，導致死者多數集中在前端5.7公尺處，甚至有人是站著被擠到斷氣，現場尖叫聲不斷，宛如人間煉獄。（編輯：張嘉哲）