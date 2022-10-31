市場殺魚正妹爆紅！起底高學歷背景 網陷戀愛：最美魚販
為了不讓父母苦苦經營一輩子的成果消失，許多二代年輕人會接手經營家中事業，日本就有一位正妹「森朝奈」，雖然擁有高學歷及薪資優渥的工作，但她仍決心辭職回老家，經營爸爸的魚舖，在她的努力之下，魚舖的名聲逐漸響亮，她也獲得「最美魚販」的稱號，還經營YouTube頻道「SAKANAYA no MORI-san」，目前已累積28.7萬位訂閱者。
森朝奈過去自早稻田大學畢業，之後遠赴紐西蘭奧克蘭大學商學院繼續進修，回國後進入知名的「樂天企業」工作，一路晉升到社長秘書，當時看似前景一片光明，但卻突然收到父親生病倒下的噩耗，便毅然決然辭職，回老家幫忙經營爸爸的魚店。
森朝奈回到名古屋後，雖然爸爸十分反對，但她仍十分堅持用過去所學的知識，來改及整合魚舖，除了傳統店面之外，還一邊經營網路平台，增加銷售通路，同時她也勤快地練習處理魚類的技巧，再加上森朝奈的美貌，魚舖名聲很快就打得響亮，當地媒體爭相報導，店門口也開始大排長龍，森朝奈甚至被封為「最美魚販」。
雖然處理魚類在正常人的眼中是苦差事，但森朝奈卻不這麼想，她還曾一次處理80尾魚，並拍下佈滿魚鱗的手臂，喊著「好漂亮」，也透露小學的夢想就是出社會後，回來接管家裡的魚店，讓大批網友狂讚她不只漂亮，還非常孝順。（編輯：賴禹妡）