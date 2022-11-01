啥職業10年存千萬？他曝「1工作」7年內達標：只要有決心

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原PO透露，男友距離35歲還有10年時間，找了一陣子工作之後，認為從事船員比較能快速達到目標，「我原先不以為意認為只是在船上工作，後來慢慢了解到遠洋船員的辛苦及另一半的艱辛少來陪伴等」，讓她困擾地問：「很難想像真的沒有陸地上的工作能夠達到這樣子的目標嗎？」
貼文一出，不少網友分享，「我在銀行工作，目前外派到東南亞，年薪接近300萬左右（領美金且匯率用目前的32計算）扣稅扣日常支出，一年存約200萬，35歲前應該可以達到妳說的目標」、「35歲1000萬IC設計不難達到，不過除非他願意考研究所不然應該是無法走這條」、「我目前在國外的某公司工作11年多快12年了，公司包吃包住，我的現金存款都有1500萬左右了，我也是美國研究所學歷，但我的科系是熱門科系-財務，而且我每3-4個多月回台休假一次」。
另外，也有職業是船員的網友指出，「只要有決心賣命，35歲甚至更早可以達成目標，對船員來說，無疑就是把自己命當作秤斤的豬肉，一手交錢一手交命，可以先去基隆海大或是高雄海科了解，兩年學士後班，一年實習換證，基本三年轉換跑道的摩擦成本，出來28歲，到35歲有7年，三大貨櫃商三副起薪15，努力賣，一年12個月賣10個月，一年150，7年存1000沒問題」。（編輯：賴禹妡）