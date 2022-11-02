阿喀郎·汗《叢林奇譚》關注氣候變遷　12月歌劇院登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中國家歌劇院指出，在倫敦出生、孟加拉裔的阿喀郎·汗，自幼學習印度古典舞，26歲就成為全世界矚目的編舞家；2002年起曾7度受林懷民邀請來台演出，2019年以獨舞《陌生人》為其舞蹈生涯封箱，爾後專注於編舞。
邱瑗表示，今年4月，阿喀郎的新舞劇《叢林奇譚》在倫敦首演，獲得壓倒性叫好又叫座的舞評。該舞作改編自諾貝爾文學獎得主、英國作家吉卜林（Rudyard Kipling）的同名故事，保留了所有備受喜愛的角色，包括主角毛克利、懶熊巴魯、公狼阿基拉等，但時空更迭，編舞家將這些角色都放到了城市，成為氣候難民，從動物園、實驗室等逃脫，聚集在人造環境中。這是阿喀郎·汗對大自然心懷敬畏的作品，以此重新定義人類對地球的愛。
古名伸說，阿喀郎最卓越的就是跳舞的動作快、對舞蹈內涵的創作表述力強；相較西方舞蹈大鳴大放、重心稍高，印度舞有很多小細節，要用小肌肉控制，難度高，且舞蹈重心低又碎，要快速做出小動作並緊扣音樂，雖然阿喀郎宣布不再跳舞，但與他工作的舞者想必也是異於常人。
阿喀郎透過影片分享，小時候在迪士尼《叢林奇譚》動畫看到主角是深膚色的小男孩，得到很大的啟發，自己也在10歲時，演出過印度舞蹈版的《叢林奇譚》，在其中扮演主人翁毛克利。此次的新舞劇，不是從吉卜林角度出發，而是凸顯氣候變遷議題，想製作給全家觀賞，故事緊扣氣候變遷，毛克利不再是征服叢林的森林王子，而是化身氣候難民，傾聽動物的聲音，與大自然彼此和諧相依。
邱瑗說，阿喀郎·汗《叢林奇譚》除了講述氣候變遷議題外，也在製作舞劇時，盡量減少碳足跡，包括大幅減少作品中所使用的實體布景，而採用動畫作為舞台場景，且舞台道具運用台灣資源於本地製作，减少巡演造成的碳排放；另外，預錄舞者英文對白，將中文翻譯字幕與影像融入，讓觀眾在欣賞舞蹈的同時，也能看到故事與影像一同呈現，「不怕孩子看不懂」。