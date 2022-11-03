雙11麥當勞「雞塊買4送4」 10元小薯、送薯餅優惠刮刮樂
雙11速食業者通通拚了！麥當勞APP祭出「暖心雙11」刮刮樂，當日限定開刮「雞塊買4送4」！有機會抽中「4塊麥克鷄塊買一送一」、「10元小薯」銅板價優惠，或是「單點現烤焙果送薯餅」好康。McCafé最新攜手「優遊吧斯」將於11/9起限量開賣「阿里山雲霧單品咖啡」，台灣本產唯一獲國際環保組織「雨林聯盟認證」咖啡豆，透過麥當勞APP「隨買店取」或「LINE禮物」電子商品券則可享75折優惠價。
麥當勞搶攻雙11優惠！11/11(五)當天登入APP，參加一日限定「暖心雙11」專屬任務刮刮樂活動，有機會抽中「4塊麥克鷄塊買一送一」，相當於大家最喜歡的「雞塊買4送4」！還有銅板價「10元小薯」優惠，及「單點現烤焙果送薯餅」好康，通通有機會一次刮就送。
麥當勞McCafé最新攜手「優遊吧斯」，催生台灣本產唯一獲國際環保組織「雨林聯盟認證」咖啡豆，將於11/9起限量開賣「阿里山雲霧單品咖啡」，於麥當勞餐廳／得來速／歡樂送購買，單杯120元；透過麥當勞APP「隨買店取」或「LINE禮物」電子商品券可享75折，優惠價90元；購買冷／熱飲咖啡，每杯送一個單品杯墊。11/2～11/16參加「2022麥當勞小學堂-在地農產篇」線上問答活動並全數答對，就有機會獲得「McCafé咖啡紗零錢包」一個（不含零錢包外其他配件）。
另外，肯德基聯手必勝客「PK雙饗卡APP」超狂雙11優惠，11/9～11/11連3天，每日上午10點準時開搶隨饗券，肯德基「20塊上校雞塊」、必勝客「個人披薩」都只要11元；肯德基「6塊咔啦脆雞」、必勝客「9吋鬆厚小比薩」通通才111元。更誇張的是，限定1,111元可吃到肯德基「3份12塊雞桶派對分享餐」送蛋撻＋可樂，或是必勝客「12吋鬆厚大比薩（限定690元以下口味）爽吃6個」！不搶怎麼對得起肚子和荷包。