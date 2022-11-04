實況主太兇「壓胸擠水」！36秒片網噴鼻血　直接紅到國外

▲Twitch頻道「滴希宇宙」近日推出全新企劃「單身即D寓」，邀請到實況主子喵喵也來同樂。（圖/D希宇宙官方YT）
▲Twitch頻道「滴希宇宙」近日推出全新企劃「單身即D寓」，邀請到實況主子喵喵也來同樂。（圖/D希宇宙官方YT）

編輯中心/綜合報導

2022-11-04 10:24:57

Twitch頻道「滴希宇宙」近日推出全新企劃「單身即D寓」，邀請四男四女共計8位實況主一同入住同棟公寓，然而近日播出一集當中，一行人在泳池旁進行團康遊戲，四位女生放送福利，泳裝登場展現好身材。其中，在一關玩T恤擠水時，實況主子喵喵為了擠出更多水，直接以「壓胸擠水」讓網友相當驚訝，甚至還紅到國外討論版上。

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▲Twitch頻道「滴希宇宙」近日推出全新企劃「單身即D寓」，邀請女實況主大秀好身材。（圖/D希宇宙官方YT）
「單身即D寓」邀請到優娜、肉乙、子喵喵及夜雨四位人氣女實況主，男實況主則是虧皮、偷米、Paul及後來加入的威傅，8個人在民宿當中展開同居生活，由於遊戲場景選在泳池旁，幾位女孩都穿上泳裝上陣，有料的身材，讓不少網友認為幫助企劃加分不少！

而其中在節目中段，其中一個遊戲方法為實況主都要身穿白色T恤跳進泳池內，接著再將身上的水擠到杯子中，能夠在最短時間內將杯子注滿水就獲勝，其中一位實況主「子喵喵」在進行遊戲時，他先將T恤脫下開始擠水，接著使勁想擠出最後一滴水時，白衣也跟著靠到胸部一起擠，形成一個性感又絕妙的畫面。

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▲實況主子喵喵玩遊戲用胸部擠水，引起國外網友的注意。（圖/D希宇宙官方YT）
然而影片曝光之後，引起不少討論，該片段甚至被轉傳到國外論壇Reddit以「誰想要杯子的水」受到討論，不少網友紛紛表示「那杯水可能有點香！有擠到胸部」、「企劃發想很特別！女主們都很敢放送福利！」、「真的非常不錯的企劃！女主們都很正啊」、「子喵喵太正了，胸部擠水太狂，真的很香」、「子喵喵太正啦！身材真的很好喔」、「夭壽！子喵喵的身材真的會噴鼻血欸」。（編輯：張嘉哲）


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