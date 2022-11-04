2022最強YouTuber是他！百萬訂閱+奪獎 影片品質超級高
YouTuber產業現在發展蓬勃，各種類型的影視創作者也越來越多，尤其年度YouTuber盛事「走鐘獎」越舉辦規模越大，不少人影音創作者都以得獎為目標，也讓不少新秀被看見。然而近日，就有網友討論「2022年最具代表性的YouTuber是誰」，不少網友都認為是「J-Bao賤葆」，而正巧賤葆近日也正式晉升為「百萬YTR」且拿到第四屆最佳男創作者的獎項，雙喜臨門讓不少粉絲都為他高興。
近日有網友熱議「J-Bao賤葆」的頻道即將快要突破一百萬訂閱，要大家加把勁再去幫忙衝刺一下，結果賤葆3日卻突然發出動態表示「希望大家可以先退訂，因為原本團隊就計畫好要在晚間開直播跟大家一起邁向100萬訂閱里程碑」，讓不少網友笑翻表示「太好笑了吧！第一次看到有YTR要求粉絲退訂」、「第一次看到求退訂的，太狂了」。
然而最後，賤葆與頻道中的3位正妹品子、晨晨、松鼠以及新加入的成員潔咪一起開直播吃鍋，並且突破百萬訂閱。無獨有偶，PTT也有網友在版上表示「賤葆的頻道突破了百萬訂閱，正式成為百萬YouTuber了！在台灣算很厲害的創作者，在上週走鐘獎更是一口氣拿下最佳男創作者獎，不久前更是創立了自己的服飾品牌，賤葆是不是毫無疑問地成為了台灣最厲害的YTR了呢？」
而不少網友在社群社討論紛紛表示「2022代表性YouTuber當之無愧啊！恭喜賤葆」、「賤葆真的這兩年大爆紅！恭喜衝破百萬！」、「雖然出片比較慢，但是每支影片成果都相當驚人，很喜歡」、「賤葆每支影片品質都高到不行....能看妹子又有質感，恭喜破百萬」、「雖然很多人說是靠三妹子才紅，但我認真，賤葆的影片是真的有在用心，沒有相輔相成沒有今天的百萬頻道」、「走鐘獎最佳男創作者當之無愧！如果說阿翰是經典，賤葆就是真的質量非常高」。（編輯：張嘉哲）